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台中國際花毯節將登場 盧秀燕歡迎民眾來「心花開」

中央社／ 台中28日電

2022台中國際花毯節將於12月3日至18日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，台中市長盧秀燕今天表示，花毯節去年因疫情停辦，今年重磅回歸，歡迎大家來「心花開」。

台中市政府觀光旅遊局今天舉辦台中國際花毯節宣傳活動，盧秀燕在會中表示，今年主題為「心花開」，民眾可參觀大片主題設計的花毯，還有周邊的玉米田特殊景觀，更有多項合作特惠，歡迎民眾來台中旅遊，消費還可參加台中購物節抽大獎。。

盧秀燕在會中致詞表示，台中國際花毯節是全國民眾最喜歡的活動之一，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年重磅回歸，民眾除可參觀大片美麗花毯，市府也與各單位合作，包含餐飲、民宿等均有特惠活動，行政院農業委員會水土保持局也規劃輕旅行路線。

盧秀燕指出，市府每年舉辦地點都位於新社區農委會場地，但今年農委會因要籌備糧食，種植玉米，原場地不出借，經立委江啟臣努力協調爭取，農委會決定借用3公頃土地給市府舉辦花毯節，感謝各單位的幫忙，讓今年花毯節可順利舉行。

觀旅局長韓育琪表示，今年花毯節展區占地2公頃，使用19款花種，如四季海棠、聖誕紅、向日葵等20萬株花草組成大型花卉藝術裝置，現場特別打造120米南法風格街道，邀請在地小農展售在地特色農產品及推廣客家文化。

水保局台中分局長邱啓芳表示，水保局近年致力於推動「優遊農村」，這次特別規劃新社、豐原、東勢地區等3條農村職人帶領玩山城路線，邀請民眾來到花毯節也可到周邊景點走走。

盧秀燕 農委會 台中市長

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