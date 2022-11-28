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邀加中市議會黨團運作？民進黨不排除 吳佩芸：還太早

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
時代力量吳佩芸表示，目前與民進黨談合作還太早，會再與黨部討論，再研擬之後的運作與合作模式。記者劉柏均／攝影
時代力量吳佩芸表示，目前與民進黨談合作還太早，會再與黨部討論，再研擬之後的運作與合作模式。記者劉柏均／攝影

民進黨今年在台中市議員席次從26席變成24席，時代力量則有1席，是否會有合作空間？民進黨市黨部主委李天生說，不排除有任何合作模式；時力新科議員吳佩芸說，現在談合作太早，會再與黨討論未來的運作與合作模式。

民進黨今年在台中少了2席議員，時代力量吳佩芸也順利奪得進入市議會門票，雙方是否會機會合作？引起政界關注。李天生今表示，未來不排除與時代力量、其他政黨或無黨籍議員有任何合作模式。

吳佩芸說，目前就居住正義、囤房稅等相關議題上，並未在民進黨看到改革與進步，她仍會秉持自己改革理念，因此現在談合作還太早，會再與時力中央、地方黨部討論，未來進入市議會的運作與合作模式。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國說，民進黨在市議會中從未過半，但監督的火力也從未弱過。江肇國說，未來雖僅有24席，相信新的黨團仍會像過去一樣，以團結群體的方式展現監督市政的職責，無論在黨團記者會還是議事堂上的聯合質詢，都將會維持戰力。

另針對正副議長席位，李天生說，民進黨會推出人選，將於明天中午開會討論。

此外，江肇國對於盧秀燕連任表示，盧秀燕政見缺乏台中未來四年的發展擘劃，過去諸多爭議更沒有解釋清楚，包括捷運、社宅、賣地等；而民進黨團未來問政將會著重於釐清這些爭議，也會追蹤台中未來的發展，絕對不會因為席次減少就削弱火力。

民進黨團總召江肇國表示，民進黨在市議會中從未過半，未來仍會如過去般，以團結群體方式監督市政，維持戰力。圖／江肇國辦公室提供
民進黨團總召江肇國表示，民進黨在市議會中從未過半，未來仍會如過去般，以團結群體方式監督市政，維持戰力。圖／江肇國辦公室提供

民進黨 時代力量 議員

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