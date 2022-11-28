有大片落羽松森林 大明盃美術比賽12月3日舉辦

台中市大明高中藝術校區擁有大片落羽松森林和水上教室，有最美的高中校園之稱。由該校舉辦的「大明盃美術比賽」去年受疫情影響而停辦，今年訂12月3日舉辦，校方邀請各級學校學生及社會人士踴躍參與。

大明高中說，該校創校58年，以培養藝術設計人才為志業，校友遍及藝術設計相關行業；琉璃工房創辦人楊惠姍就是其一。校方本周亦獲得教育部藝術教育貢獻績優學校獎肯定。

為落實美感教育的推廣，激發學子們對藝術的興趣和熱情，大明高中每年舉辦美術比賽，吸引近千人參與。內容包含繪畫及插畫兩種表現形式，並以大明高中潭子藝術校區景觀作為寫生題材。

上屆活動結合了台中市政府教育局的反毒宣導，本次則將｢反霸凌｣友善校園目標融入，期望大家能踴躍報名，用畫筆將美好的瞬間畫成永恆的回憶，一同參與這項藝術扎根活動。