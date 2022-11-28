影／彰化第5基層農會禮聘高手 農業張老師今開張

遇到生活難題請問「張老師」，彰化縣竹塘鄉農會也有「張老師」，專門解答有關農作物的疑難雜症，今天「彰化縣竹塘鄉農會農作物診療服務站」揭牌，首日開張就生意興隆；鄉農會總幹事詹光信說，全程免費診療，希望養成農民正確栽種、減少用藥的習慣。

竹塘鄉農會農作物診療服務站今天揭牌啟用，鄉農會理事長莊焜勝、常務監事陳森麟和總幹事詹光信主持揭牌典禮，台中區農業改良場場長李紅曦出席，農業「張老師」台中區農業改良場前副場長高德錚、農改場退休副研究員賴文龍和國立嘉義大學教授蔡文錫、植物醫師林竣永同台亮相，顯示竹塘鄉農業張老師陣容堅強。目前彰化縣芬園、福興、埤頭、二林的鄉鎮農會和田尾鄉公所、台中區農業改良場有農業張老師。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，人類生病找醫生，動物生病有飼主請獸醫治病，植物不會發聲，必須由人類找醫生診斷和治療，竹塘鄉農會配合農委會「化學農藥十年減半」政策，目標設定2027年國內化學農藥有效成分年用量減半，所以成立竹塘鄉農會農作物診療服務站，禮聘台中區農場和嘉義大學的農業專家擔任農業張老師、植物醫生。

詹光信說，鄉農會農作物診療服務站每周一、周四提供諮詢服務，農民不必千里迢迢送到別的鄉鎮縣市請專家學者診斷農作物病蟲害，就近診斷及早掌握農作物的病情，協助農民從土壤肥料管理、栽培技術、植物病、蟲、草、鼠害健康管理到安全用藥及檢驗等各方面作詳細診斷，養成正確栽培技術，減少使用農藥，降低汙染環境風險，更能促進食安。

竹塘鄉農會農作物診療服務站今天首日開張就門庭若市，農民拿著青蒜等各類葉菜請問農業「張老師」兼植物醫生，農業博士高德錚診斷青蒜至少罹病兩周，農民問「怎麼看的？」高德錚指著青蒜葉子回答「葉子已經黃化枯萎，代表染病兩周，幸好這個葉子拔掉，青蒜仍可生長不會枯死，但接著要注意用藥防治傳染病擴大。」

竹塘鄉盛產稻米、水梨、紅龍果、蔬菜等農作物，竹塘鄉農會作物診療站農會倉庫，相當涼爽，明年元月起將中興大學加入服務行列，農業「張老師」每星期一及星期四在鄉農會上班時間內免費服務，若有變動另行公告。農民如有需求，農業「張老師」不定時到田間協助病蟲害診斷服務，及會勘突發病害、宣導安全用藥等服務並商請相關單位協助辦理，服務電話04-8972002-212推廣部。