快訊

王必勝指疫情達低度流行 指揮中心解散看「2條件」

中國為何激起「白紙革命」？從烏魯木齊延燒的反封控之怒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰化第5基層農會禮聘高手 農業張老師今開張

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉農會請農業專家擔任「植物張老師」，今天首日諮詢就「求診者」盈門。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會請農業專家擔任「植物張老師」，今天首日諮詢就「求診者」盈門。記者簡慧珍／攝影

遇到生活難題請問「張老師」，彰化縣竹塘鄉農會也有「張老師」，專門解答有關農作物的疑難雜症，今天「彰化縣竹塘鄉農會農作物診療服務站」揭牌，首日開張就生意興隆；鄉農會總幹事詹光信說，全程免費診療，希望養成農民正確栽種、減少用藥的習慣。

竹塘鄉農會農作物診療服務站今天揭牌啟用，鄉農會理事長莊焜勝、常務監事陳森麟和總幹事詹光信主持揭牌典禮，台中區農業改良場場長李紅曦出席，農業「張老師」台中區農業改良場前副場長高德錚、農改場退休副研究員賴文龍和國立嘉義大學教授蔡文錫、植物醫師林竣永同台亮相，顯示竹塘鄉農業張老師陣容堅強。目前彰化縣芬園、福興、埤頭、二林的鄉鎮農會和田尾鄉公所、台中區農業改良場有農業張老師。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，人類生病找醫生，動物生病有飼主請獸醫治病，植物不會發聲，必須由人類找醫生診斷和治療，竹塘鄉農會配合農委會「化學農藥十年減半」政策，目標設定2027年國內化學農藥有效成分年用量減半，所以成立竹塘鄉農會農作物診療服務站，禮聘台中區農場和嘉義大學的農業專家擔任農業張老師、植物醫生。

詹光信說，鄉農會農作物診療服務站每周一、周四提供諮詢服務，農民不必千里迢迢送到別的鄉鎮縣市請專家學者診斷農作物病蟲害，就近診斷及早掌握農作物的病情，協助農民從土壤肥料管理、栽培技術、植物病、蟲、草、鼠害健康管理到安全用藥及檢驗等各方面作詳細診斷，養成正確栽培技術，減少使用農藥，降低汙染環境風險，更能促進食安。

竹塘鄉農會農作物診療服務站今天首日開張就門庭若市，農民拿著青蒜等各類葉菜請問農業「張老師」兼植物醫生，農業博士高德錚診斷青蒜至少罹病兩周，農民問「怎麼看的？」高德錚指著青蒜葉子回答「葉子已經黃化枯萎，代表染病兩周，幸好這個葉子拔掉，青蒜仍可生長不會枯死，但接著要注意用藥防治傳染病擴大。」

竹塘鄉盛產稻米、水梨、紅龍果、蔬菜等農作物，竹塘鄉農會作物診療站農會倉庫，相當涼爽，明年元月起將中興大學加入服務行列，農業「張老師」每星期一及星期四在鄉農會上班時間內免費服務，若有變動另行公告。農民如有需求，農業「張老師」不定時到田間協助病蟲害診斷服務，及會勘突發病害、宣導安全用藥等服務並商請相關單位協助辦理，服務電話04-8972002-212推廣部。

農會 農民

延伸閱讀

彰化3歲童疑遭生母同居人虐待 陷重度昏迷

彰化選舉廣告物參選人自行拆除 清潔隊也加速清除

彰化縣長當選名單／「不敗女王」王惠美通過得票門檻 宣布當選連任

台南胡麻季27日起跑 善化、安定、西港農會推多項優惠

相關新聞

台中大甲一家出兩里長 父連任成功、兒選隔壁里奏捷

台中市大甲區林清良及林立偉父子，在這場九合一選舉中，分別當選大甲區岷山里及朝陽里長，地方人士津津樂道。

影／彰化第5基層農會禮聘高手 農業張老師今開張

遇到生活難題請問「張老師」，彰化縣竹塘鄉農會也有「張老師」，專門解答有關農作物的疑難雜症，今天「彰化縣竹塘鄉農會農作物診...

行銷台中優質水果 中市府攜手統一超商合作

秋冬時節是台中市優質水果的盛產季節，台中市政府農業局今天宣布，攜手統一超商，在超商通路上架販售甜柿、椪柑及雪梨等，提供民...

三鄉鎮市代會主席之位受矚目 員林主席賴東位意外落選

選舉後地方基層政治勢力也將有劇烈變化！彰化縣員林市代會主席賴東位此次意外落選；永靖鄉長首度由民進黨鄉代魏碩衛拿下，打敗參...

搶便宜！彰化行政執行署將拍賣2進口轎車及1筆土地

彰化行政執行署訂12月6日上午10時，在花壇鄉彰化分署車輛保管場拍賣兩輛進口車，分別是 LEXUS CT200h油電掀背...

彰化選舉廣告物參選人自行拆除 清潔隊也加速清除

九合一大選開票結束兩天，彰化競選旗幟與大型看板都陸續拆除，不過今天在許多路口、電桿上仍看的到小型看板和布條，彰化縣府環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。