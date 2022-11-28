三鄉鎮市代會主席之位受矚目 員林主席賴東位意外落選

選舉後地方基層政治勢力也將有劇烈變化！彰化縣員林市代會主席賴東位此次意外落選；永靖鄉長首度由民進黨鄉代魏碩衛拿下，打敗參選鄉長的鄉代會主席詹雅婷；大村鄉代會主席游振府此次未參選，各鄉鎮主席之位將由誰接棒備受關注。

員林區三鄉鎮員林市、永靖鄉、大村鄉鄉代會主席大位此次均空出，員林市代會主席賴東位即使選前力挺員林市長游振雄大幅提高新生兒營養補助、加碼重陽敬老禮金到1千元，仍意外落選，賴東位也謝票說，選舉不理想的結果讓他遺憾，也跟支持者說抱歉，失敗乃為成功之母，他會好好沉澱，思考不足的地方，繼續服務鄉親。

員林市市代會副主席張國良目前對於主席之位還態度保守，表示剛選完，還未想這麼多，且此次有多位新鄉代冒出頭，都還要再看看。但地方已有勸進之聲。

民進黨永靖鄉代魏碩衛此次在永靖鄉長之爭擊敗對手鄉代會主席詹雅婷、國民黨候選人劉兆佑，詹雅婷落敗，空出的主席之位將由誰接任？

永靖鄉代會本屆曾因正副主席賄選案，共7名代表被判刑解職及停職，鄉代會依規定遞補上3名代表後，補選出主席詹雅婷、副主席黃玉雪，永靖鄉長久以來邱派與陳派派系傾軋，又牽動到農會勢力恩怨，目前以老將副主席黃玉雪動向受矚目。

此次民進黨籍陳天能也順利接收魏碩衛資源，守住綠營一席鄉代，永靖鄉長詹木根轉換跑道成功選上縣議員，成為永靖一方霸主，是否詹系人馬會角逐主席大位？或是綠營挾新鄉長勢力再下一城，值得觀察。