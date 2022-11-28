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行銷台中優質水果 中市府攜手統一超商合作

中央社／ 台中28日電
台中市政府農業局28日舉辦「統一超商為你，就柿柑心」聯盟行銷活動，農業局長蔡精強宣布，將攜手統一超商，共同行銷台中市優質水果。 中央社
台中市政府農業局28日舉辦「統一超商為你，就柿柑心」聯盟行銷活動，農業局長蔡精強宣布，將攜手統一超商，共同行銷台中市優質水果。 中央社

秋冬時節是台中市優質水果的盛產季節，台中市政府農業局今天宣布，攜手統一超商，在超商通路上架販售甜柿、椪柑及雪梨等，提供民眾更多鮮果選擇。

台中市農業局今天舉辦「統一超商為你，就柿柑心」聯盟行銷活動，邀請東勢區農會及在地青農，與統一超商共同合作，行銷台中市優質水果。

台中市農業局長蔡精強在會中指出，秋冬時節是台中市水果的盛產季節，從10月到12月的甜柿、11月到翌年1月的椪柑、11月到12月的雪梨、1月到4月的茂谷柑等，台中得天獨厚的氣候與土壤環境，還有農民辛勤的耕作，成就台中農產的高品質，現在正「柿」賞味「柑」甜的好時機。

為滿足不同族群消費需求，蔡精強表示，推出線上與實體購買新鮮農產通路，消費者今天起可到統一超商實體門市選購台中甜柿切片水果。

吃完切片水果，如果想多吃一點，還提供直送到家服務，蔡精強說，可透過包裝上的QR-code連結到統一超商的i划算線上平台，提供小資族少量包裝，從2粒裝到8粒裝都有，歡迎消費者多多選購台中優質水果。

台中市 統一超商

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