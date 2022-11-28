彰化選舉廣告物參選人自行拆除 清潔隊也加速清除

九合一大選開票結束兩天，彰化競選旗幟與大型看板都陸續拆除，不過今天在許多路口、電桿上仍看的到小型看板和布條，彰化縣府環保局說，上周已函請選委會轉知參選人自行拆除 ，也請公所及縣府工務處、公路局等道路權責單位拆除，各權責單位會排拆。

彰化路上的選舉廣告物在選前10天左右達到最高峰，彰化縣競選活動期間競選廣告物使用管理規則第8條規定，競選廣告物應於投票日後7日內清除，像是彰化縣議員當選人許雅琳的大型看板相當多，今天已有機具出動拆除，路上旗幟也大量減少。

清潔隊人員指出，旗幟的木棍可以再利用，另像大型看板的帆布用途也多，加上清潔隊並沒有大型機具可以上去拆除，候選人通常會較快清理，但像PP板或布條等因量大，有的候選人乾脆不處理，照理來說候選人選舉製造的廣告物應自行收回處理，但考量到民意希望盡快恢復乾淨的環境，清潔隊都會盡快清除。

彰化環保局說，選舉廣告物依道路管理由各單位拆除 ，若權責單位不及清除 ，會請各清潔隊協助今日已開拆 ，但有些清潔隊人數少 ，可能要至明天才能完成。