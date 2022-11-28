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南投名間親子公園慶周年 整修趕完工辦免費野餐趴

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府整修名間親子生態園區設施，12月中旬前可望完工，為慶祝開園周年將於同月17日辦理「冬日野餐派對活動」。圖／南投縣政府提供
南投縣政府整修名間親子生態園區設施，12月中旬前可望完工，為慶祝開園周年將於同月17日辦理「冬日野餐派對活動」。圖／南投縣政府提供

南投名間親子生態園區是全縣最大的親子共融公園，去年12月開幕後，吸引大小朋友前往遊玩，但為完善園區設施，縣府10月起封園整修，12月中旬前可望完工，並將於17日辦理「冬日野餐派對活動」，開放免費報名，歡慶開園周年。

縣府指出，南投過去無大型親子遊憩場域，為此斥資逾5千萬元在名間打造占地2.6公頃的親子生態園區，設有草皮攀爬區、鳥巢鞦韆、彈跳床及巨無霸彩虹溜滑梯等多元共融遊具，去年12月19日開幕後，假日總是滿滿人潮，很受歡迎。

不過，洶湧人潮也衍生問題，像是園區草皮因屢遭踐踏光禿、孩童走失或物品遺失等狀況頻傳，遊客也投訴園區遮陽設施欠佳、廁所不友善孩童且距園區太遠等，縣府為完善園區設施，今年10月下旬辦理設備改善工程，預計封園整修至12月。

農業處表示，該整修工程將改善園區聯絡步道鋪面，更針對人潮最密集的大溜滑梯區增補耐用的人工草皮，同時補強外圍遊具區的遮陽設施，建置廣播及監視系統等，並增設親子友善廁所可就近使用，不用過馬路去鄰近的農產運銷公司如廁。

縣府表示，名間鄉親子生態園區設備改善工程將趕在12月中旬前完工，屆時剛好是園區滿一周年前夕，而為慶祝開園周年，已規畫於12月17日辦理「冬日野餐派對活動」，開放民眾線上免費限量報名，現場將提供2至3人份的野餐組合。

而南投名間親子生態園「冬日野餐派對活動」已於今天（28）中午時起於KKTIX平台開放報名，農業處表示，活動當天現場還有免付費手作課程、小農市集、大地瑜珈等活動，活動詳細資訊可至報名網址https://reurl.cc/061Nmk查詢。

南投名間親子生態園區是全縣最大的親子共融公園。圖／本報資料照
南投名間親子生態園區是全縣最大的親子共融公園。圖／本報資料照
南投名間親子生態園區是全縣最大的親子共融公園。圖／本報資料照
南投名間親子生態園區是全縣最大的親子共融公園。圖／本報資料照

親子 野餐 生態園區

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