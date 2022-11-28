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銷假首日抽iPhone14 盧秀燕call out笑稱我剛連任

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今抽出購物節加碼抽手機，即時連線得主，開口向對方介紹：我是剛連任的盧秀燕，電話那頭傳來：我知道，全場爆笑。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今抽出購物節加碼抽手機，即時連線得主，開口向對方介紹：我是剛連任的盧秀燕，電話那頭傳來：我知道，全場爆笑。記者陳秋雲／攝影

「妳好！我是台中市長盧秀燕，就是那個剛連任的盧秀燕。」盧秀燕選後無縫接軌，立馬上班，第一個公開行程就是參加市府舉行台中購物節App下載突破170萬記者會，現場抽出3支iPhone 14，盧秀燕現場call out連線得獎者，她開口自我介紹，對方開心說「我知道是妳！」

盧秀燕說，她銷假上班，就是馬上拚經濟，開台中購物節、台中花毯節兩項記者會，呼籲全國民眾到台中旅遊消費。被問到小內閣是否異動？她表示今天就是拚經濟的活動，不要失焦。

台中購物節從雙十暖身開跑，消費登錄金額突破135億元，APP累積下載次數達170萬，是全國公部門同類型購物活動最熱門APP，市府今加碼抽出3支iPhone 14。市長盧秀燕連線豐原戴姓得獎者，盧秀燕自我介紹是剛任的盧秀燕，對方說「我知道！我知道！」掩不住興奮。

盧秀燕笑問，「妳怎麼不會認為我是來詐騙的」，戴小姐說她認得聲音。盧繼續訪問怎麼不會以是來謝票的，對方說知道是台中購物節的活動，聽到可獲得iPhone 14，興奮直問「真的嗎？」盧秀燕隨後再抽出2支iPhone 14得主，但都轉入語音信箱，稍後會告知。得主分別在賣場、餐廳及旅宿消費而獲獎。

台中購物節將舉行一路到12月24日止，總獎金破3億元，還有超過1億元獎金等著抽，12月3日將在第三市場送出周周抽10萬現金12名、天天抽3000現金1700名，智慧電車、時尚酷跑機各1輛；另有大獎汽車、小豪宅。

盧秀燕

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