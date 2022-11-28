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傳愛送暖感恩慈善音樂會 歲末年終關懷弱勢家庭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院與家寶基金會，昨天舉辦「2022傳愛送暖 感恩慈善音樂會」。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院與家寶基金會，昨天舉辦「2022傳愛送暖 感恩慈善音樂會」。圖／童綜合醫院提供

童綜合醫院與家寶基金會昨天舉辦「2022傳愛送暖 感恩慈善音樂會」，歲末年終送暖關懷弱勢家庭，邀請家寶基金會服務的小朋友與家人參加音樂會與午宴，也準備60份禮物在耶誕節前夕送給小朋友，讓小朋友們提前感受耶誕節快樂氛圍。

童綜合醫院長期致力疾病的治療與照護，提供不同疾病病友支持與關懷，成立各式病友會，如翔愛關懷聯誼乳癌病友會、肺腑之言肺癌病友會、食道癌病友會等等，希望能夠讓病友藉由團體衛教活動的舉辦，來增進對疾病的認知，也能促使病友間相互支持。

童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長專精泌尿腫瘤疾病的診治及研究，發現病友愈來愈多，而且病友的身心靈照顧需要有組織和團隊來規劃、運作、執行和落實，2006年開始舉辦病友會活動，在病友認同並協力幫忙下，2012年成立台中市泌尿腫瘤關懷協會；2019年再成立中華民國泌尿腫瘤關懷協會，幫助更多病友能夠認識疾病與分享治療經驗。

歐宴泉院長長期關懷病人，獲知許多病人具有音樂表演長才，他身兼中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長，發起舉辦「2022傳愛送暖 感恩慈善音樂會」，與童綜合醫院、家寶基金會共同合作，歲末年終送暖關懷弱勢家庭。

慈善音樂會邀請病友李國村演奏薩克斯風，另有美西港義演團演奏與二胡與舞蹈、大鼎樂團薩克斯風演奏，300位來自全國各地的病友與家屬參加，還有20位家寶基金會服務的小朋友與家長到場。

童綜合醫院研發創新中心院長暨中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長歐宴泉醫師表示，當人們生病時，需要家屬、朋友、醫護人員與其他病友的安慰與鼓勵，弱勢的家庭也需要社會挹注愛心，希望藉由這次音樂會拋磚引玉，為社會公益盡點心力。

腫瘤 音樂會

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