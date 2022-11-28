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永靖謝平安家年華12月登場 明華園總團「么嘍正傳」壓軸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
明華園戲劇總團於12月4日晚間7點在成美文化園演出「么嘍正傳」首部曲，由歌仔戲國寶孫翠鳳領銜主演。圖／明華園戲劇總團提供
明華園戲劇總團於12月4日晚間7點在成美文化園演出「么嘍正傳」首部曲，由歌仔戲國寶孫翠鳳領銜主演。圖／明華園戲劇總團提供

有台版感恩節之稱的「永靖謝平安家年華」將從12月3日起一連二天在彰化縣永靖鄉登場，其中謝平安的扮仙戲和平安戲將由歌仔戲國寶孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團於12月4日晚間7點在成美文化園演出「么嘍正傳」首部曲，展現傳統大戲的魅力。

「謝平安」是永靖鄉民十分重視的傳統習俗，921地震後因社會氛圍低迷一度沒落，直到2019年才由頂新和德文教基金會邀請永靖各界重新推動，今年「永靖謝平安家年華」特別主打「家」字，希望邀請遍布各地的永靖人在疫情趨緩下重回家鄉團聚，並力挺傳承文化，邀明華園戲劇總團演出壓軸平安戲。

明華園總團的「么嘍正傳」首部曲是國家文藝獎得主、超人氣當家台柱孫翠鳳為提攜後輩，九年前為新生代演員量身打造的青春劇作，而她則領銜演出反派男主角龍麒麟，集結歌仔戲新秀碰撞出不同火花。

總團長陳勝福說，「么嘍正傳」首部曲剛好符合「永靖謝平安家年華」所強調的文化傳承、永續發展的核心精神，也是百年老字號明華園總團展現傳承軟實力的代表作。

「么嘍正傳」各個角色都有自己的故事，包括孫翠鳳的小女兒、總團執行長陳昭賢飾演與龍麒麟對立的另一位男主角「陳林李蔡賽」，大女兒陳昭婷則一人分飾兩角，飾演外號天蠍的女強人四寨主、及單純可愛的一縷幽魂「粉腸」，新生代主力演員還包括陳子豪、吳米娜、王婕菱，晨翎、姜琬宜、李郁真等人。

孫翠鳳說，難得演反派，還是這麼強大的大佬級人物，覺得很過癮，也希望藉由「么嘍正傳」把更多優秀年輕演員提攜上來，對整個傳統戲劇的發展也很有助益。

「永靖謝平安家年華」將於12月3日由「繞靖家年華」24村宮廟神尊出巡永靖老街揭開序幕，4日上午10點以永靖永安宮為中心，展開千人上街搓平安圓、在地風格市集等文化活動，下午4點再移師中部名園成美文化園接續熱潮，「東園區」下午4點至9點免費開放遊客參觀，並設有風格市集，晚間7點開演明華園總團「么嘍正傳」首部曲，免費入場觀賞。

明華園戲劇總團於12月4日晚間7點在成美文化園演出「么嘍正傳」首部曲，由歌仔戲國寶孫翠鳳領銜主演。圖／明華園戲劇總團提供
明華園戲劇總團於12月4日晚間7點在成美文化園演出「么嘍正傳」首部曲，由歌仔戲國寶孫翠鳳領銜主演。圖／明華園戲劇總團提供
明華園戲劇總團於12月4日晚間7點在成美文化園演出「么嘍正傳」首部曲，新生代陳昭賢與陳昭婷都有吃重的精彩演出。圖／明華園戲劇總團提供
明華園戲劇總團於12月4日晚間7點在成美文化園演出「么嘍正傳」首部曲，新生代陳昭賢與陳昭婷都有吃重的精彩演出。圖／明華園戲劇總團提供

明華園 歌仔戲

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