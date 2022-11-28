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台中大甲一家出兩里長 父連任成功、兒選隔壁里奏捷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲區林清良及林立偉父子，分別當選大甲區岷山里及朝陽里長。圖／林清良提供
台中市大甲區林清良及林立偉父子，分別當選大甲區岷山里及朝陽里長。圖／林清良提供

台中市大甲區林清良及林立偉父子，在這場九合一選舉中，分別當選大甲區岷山里及朝陽里長，地方人士津津樂道。

大甲區岷山里長林清良這次挑戰連任成功，兒子林立偉是首次參選隔壁的朝陽里長，打敗原有里長順利當選；54歲林清良，曾任前立委劉銓忠秘書助理及苗栗縣議員助理，也任一屆大甲鎮民代表，台中縣市合併後轉戰里長，從政經歷約20年。

25歲的林立偉原本從事五金行工作，也幫父親處理里內事務，對服務地方有興趣，他說現任朝陽里長原本表示不再連任，他今年初將戶口遷到朝陽里，開始布局參選里長，希望有機會像父親一樣，服務地方；現任里長後來仍參選，林立偉以369票打敗現任里長的211票，順利當選朝陽里長。

林清良說，他們父子在同一個行政區分別擔任里長，兒子當選里長後，若服務地方有什麼問題，還有他可詢問請教，父子一起服務地方。

2022大選 台中市選舉

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