大村發振興禮金 綠營提發369未奏捷 發錢已非勝選萬靈丹？

彰化縣大村鄉長選舉由鄉代賴志銘大勝鄉長游盛之妻前鄉代許美珍，游盛任內二度大手筆發放每位鄉民二千元振興禮金，但鄉民在選票上似乎不買單；溪湖鎮大竹里長何炳樺此次挑戰現任鎮長黃瑞珠也逆轉勝跌破大家眼鏡。

選舉主打發社福錢到底有沒有用?彰化縣長選舉民進黨從中央到縣長候選人黃秀芳都主打若勝選就要發敬老禮金369，發給長輩3千到9千的敬老重陽禮金，但此次藍營縣長王惠美大勝黃秀芳9 萬6千多票，發敬老禮金訴求似乎沒打動選民的心。

而大村鄉近年號稱是福利最好的鄉鎮，公所連二年分別編列7600多萬元、8400萬元發給3萬多名鄉民每人二千元振興禮金，但此次鄉代賴志銘以14261票壓倒性大勝鄉長游盛之妻前鄉代許美珍7006票。

一位大村鄉民說，不論是縣長候選人要發369、或是鄉長要發振興禮金，發錢應該不是打動選民的最重要條件，畢竟還是有不少理性選民、年輕選民會思考，主政者的經費是不是真能花在刀口上，真能帶動地方發展？否則一時的發錢，甚至債留子孫對地方真有幫助？

無黨籍的溪湖鎮大竹里長何炳樺此次挑戰國民黨現任鎮長黃瑞珠也逆轉勝，兩人都有負面包袱，也互指被抹黑，最後何炳樺贏了800多票勝選，何柄樺擔任彰化縣村里聯合服務總會會長，在地方紮實服務多年，此次也結合在地藍綠支持力量，在苦戰中突圍。

何炳樺今天謝票時表示，感恩鄉親的不離不棄，未來會為溪湖發展而努力，讓溪湖更進步，他提出的政見包括希望能拓展溪湖糖廠的遊客群，連結在地美食店家行銷，提升溪湖果菜市場營運等政策，都會努力實現。