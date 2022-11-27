快訊

快訊／恭喜！孫藝真順利誕子 和玄彬提前當新手爸媽

蔣萬安立委空缺誰來接？ 羅淑蕾：若國民黨徵召將義不容辭

上海市民再聚烏魯木齊路 激憤槓警喊「放人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大村發振興禮金 綠營提發369未奏捷 發錢已非勝選萬靈丹？

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大村鄉長選舉鄉代賴志銘大勝，今天以車隊拜票。圖／賴志銘競總提供
彰化縣大村鄉長選舉鄉代賴志銘大勝，今天以車隊拜票。圖／賴志銘競總提供

彰化縣大村鄉長選舉由鄉代賴志銘大勝鄉長游盛之妻前鄉代許美珍，游盛任內二度大手筆發放每位鄉民二千元振興禮金，但鄉民在選票上似乎不買單；溪湖鎮大竹里長何炳樺此次挑戰現任鎮長黃瑞珠也逆轉勝跌破大家眼鏡。

選舉主打發社福錢到底有沒有用?彰化縣長選舉民進黨從中央到縣長候選人黃秀芳都主打若勝選就要發敬老禮金369，發給長輩3千到9千的敬老重陽禮金，但此次藍營縣長王惠美大勝黃秀芳9 萬6千多票，發敬老禮金訴求似乎沒打動選民的心。

而大村鄉近年號稱是福利最好的鄉鎮，公所連二年分別編列7600多萬元、8400萬元發給3萬多名鄉民每人二千元振興禮金，但此次鄉代賴志銘以14261票壓倒性大勝鄉長游盛之妻前鄉代許美珍7006票。

一位大村鄉民說，不論是縣長候選人要發369、或是鄉長要發振興禮金，發錢應該不是打動選民的最重要條件，畢竟還是有不少理性選民、年輕選民會思考，主政者的經費是不是真能花在刀口上，真能帶動地方發展？否則一時的發錢，甚至債留子孫對地方真有幫助？

無黨籍的溪湖鎮大竹里長何炳樺此次挑戰國民黨現任鎮長黃瑞珠也逆轉勝，兩人都有負面包袱，也互指被抹黑，最後何炳樺贏了800多票勝選，何柄樺擔任彰化縣村里聯合服務總會會長，在地方紮實服務多年，此次也結合在地藍綠支持力量，在苦戰中突圍。

何炳樺今天謝票時表示，感恩鄉親的不離不棄，未來會為溪湖發展而努力，讓溪湖更進步，他提出的政見包括希望能拓展溪湖糖廠的遊客群，連結在地美食店家行銷，提升溪湖果菜市場營運等政策，都會努力實現。

黃瑞珠對於落選也謝票表示，這是鄉親的選擇，尊重民意，也恭禧新任鎮長，希望新鎮長可以好好建設，造福鄉親。

溪湖鎮大竹里長何炳樺此次挑戰現任鎮長黃瑞珠也逆轉勝上演大驚奇。圖／何炳樺競總提供
溪湖鎮大竹里長何炳樺此次挑戰現任鎮長黃瑞珠也逆轉勝上演大驚奇。圖／何炳樺競總提供

2022大選 彰化縣選舉

延伸閱讀

彰化伸港鄉長6人競爭激烈 前鄉代黃永欽14票之差險勝

鎮長夫婿選鎮代志在下屆主席？主席回答四兩撥千斤

溪湖都市之肺多元利用 親子遊憩公園90天後落成

哏圖「這樣的民代」是指誰？溪湖4鎮代今不排除提告

相關新聞

大村發振興禮金 綠營提發369未奏捷 發錢已非勝選萬靈丹？

彰化縣大村鄉長選舉由鄉代賴志銘大勝鄉長游盛之妻前鄉代許美珍，游盛任內二度大手筆發放每位鄉民二千元振興禮金，但鄉民在選票上...

民眾黨台中唯一市議員 江和樹謝票「請認清，就是這欉！」

民眾黨台中市議員候選人江和樹在大里霧峰選區順利當選，是該選區第二高票，他的兒子也接棒當選他的立德里長，父子今一起車掃謝票...

台中水資中心從「鄰避」變「鄰聚」 15米高滑梯超吸睛

水資源回收中心又稱污水處理廠，過往被視為鄰避設施，中市水利局將南區福田、太平新光水資源回收中心，結合地方需求，創新利用中...

台中外埔中山社區黃金稻浪節 體驗社區友善耕作成果

台中市政府農業局輔導外埔區中山社區發展協會，今天在中山社區活動中心前稻田舉辦「111年中山社區黃金稻浪節活動」，安排倒吊...

14期重劃推建案熱區 中市府改廢水道拓寬園道紓解交通

台中市北屯區十四期昌平東八路銜接興安路到松竹北路，市府第一階段已打通寬約8公尺，長78公尺道路。建設局長陳大田說，第2階...

綠席次增 彰正副議長料仍連任

彰化縣議員選舉結果，國民黨席次減少、民進黨席次增加，但國民黨過半，加上結合多數偏藍的無黨籍及民眾黨，可望能穩穩掌握正、副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。