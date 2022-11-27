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「葫蘆墩圳舊進水口」富歷史 中市活化周邊變賞景熱點

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市觀旅局改善「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境，構建360度眺景平台，旅客得以遠眺大甲溪與花樑鋼橋美景。圖／台中市政府提供
中市觀旅局改善「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境，構建360度眺景平台，旅客得以遠眺大甲溪與花樑鋼橋美景。圖／台中市政府提供

台中后豐鐵馬道為台灣著名單車路線之一，中市觀旅局編列2500萬預算，改善富有歷史意涵的「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境，打造入口意象與林下休憩平台，並構建360度觀景平台，成為眺望花樑鋼橋的絕佳地點，已於11月開放使用，舊進水口周邊環境煥然一新。

葫蘆墩圳舊進水口緣起於日治時期，鄰近於后豐鐵馬道、花樑鋼橋，曾是台灣中部最重要進水口之一，隨著國民政府興建石岡壩，葫蘆墩圳舊進水口功能被取代，後續因921大地震造成石岡壩損壞，因此緊急啟用葫蘆墩圳舊進水口供臨時取水使用，至石岡壩修復完成為止，目前仍為大台中地區重要的備用水利設施。

觀旅局表示，為讓市民能親近葫蘆墩圳舊進水口，市府結合永續經營、通用設計方式，將現地廢棄涵管彩繪整理再利用，結合LED燈，打造涵管座椅休憩區及相思木休憩區，並保留原生老樟樹群，結合在地書法家題字，打造入口意象與林下休憩平台。

觀旅局指出，構建360度眺景平台，讓旅客得以遠眺大甲溪與花樑鋼橋美景，將葫蘆墩圳舊進水口周邊環境與植栽進行整體改善，打造富有歷史人文氣息與眺望美景的遊憩點。

觀旅局說，葫蘆墩圳舊進水口位於豐原、緊鄰后里，面向大甲溪，更鄰近后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、花樑鋼橋與后里馬場等知名觀光景點，歷史人文與貢獻僅存與老豐原人記憶中。

期望隨周邊環境營造工程完工，帶動在地人文風氣，增加青年對鄉土環境認識，更為豐原、后里地區增添遊憩新亮點，歡迎愛好自然美景與人文的遊客到訪。

中市觀旅局改善「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境，彩繪現地廢棄涵管，結合LED燈，打造涵管座椅。圖／台中市政府提供
中市觀旅局改善「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境，彩繪現地廢棄涵管，結合LED燈，打造涵管座椅。圖／台中市政府提供
中市觀旅局改善「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境，打造相思木休憩區。圖／台中市政府提供
中市觀旅局改善「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境，打造相思木休憩區。圖／台中市政府提供

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