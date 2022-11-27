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民眾黨台中唯一市議員 江和樹謝票「請認清，就是這欉！」
民眾黨台中市議員候選人江和樹在大里霧峰選區順利當選，是該選區第二高票，他的兒子也接棒當選他的立德里長，父子今一起車掃謝票，並允諾未來會像業務員一樣主動找事做，切實的反映民眾心聲。
十九甲地區有3個里、2.7萬人，江和樹該地區的立德里長，十九甲是他的票倉，他在此地拿下最高票，也是大里最高票，十九甲也因此在縣市合併後出了首位市議員。今天他即從十九甲出發，進行全天候8個小時的謝票，沿途受到鄉親歡迎。
江和樹說，今天謝的是大里和霧峰地區的公路，明天進市場和在路口謝票，「只要我選舉走過的地方一定會再去謝票！」。
江和樹說，有些民意代表是在家等民眾陳情，但他不是，他要像業務員般主動去發掘問題，為民眾反映心聲。他允諾，他不會讓十九甲的鄉親失望，也請大里、霧峰的鄉親有事情找他，「請認清，就是這欉（台語）！」
他說，他是民眾黨在市議會唯一的關鍵1席，未來在會在議會有新的聲音、新的力量和新的想法，希望民眾黨能跳脫藍綠，而敢說話的他，一定會為民眾發出聲音。
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