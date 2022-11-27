台中水資中心從「鄰避」變「鄰聚」 15米高滑梯超吸睛
水資源回收中心又稱污水處理廠，過往被視為鄰避設施，中市水利局將南區福田、太平新光水資源回收中心，結合地方需求，創新利用中心空間，規畫溜滑梯、滑草道、攀岩及咖啡廳等，推翻既定印象，使水資中心成為民眾休閒去處，也可認識學習水資源重要性。
水利局長范世億提到，近年來積極善用水資中心空間，進行綠覆、設置戶外運動、遊具等設施，甚至引進咖啡廳，除處理當地汙水功用外，更結合生活美學、生態人文、綠能環保等概念，突破以往封閉設計，改觀民眾對水資中心刻板印象。
水利局指出，福田水資中心地點因鄰近社區、校園，故水利局斥資逾700萬元，利用中心內土丘與地面的高低落差，設置15公尺長滑梯、攀岩設施及滑草道，更在土丘外圍打造出別具特色的水紋步道，成為民眾日常休憩空間。
另新光水資源中心則因鄰近公園，由民間企業進駐，於管理大樓1樓引進咖啡廳，並以「污水」台語諧音，取名為「黑水號咖啡廳」，更有提供錄影、直播用攝影棚及手藝實作場，讓既有空間從「鄰避」變「鄰聚」，成為都市的好厝邊。
范世億提到，未來也會視各污水處理中心地域特性，陸續規畫相關設計，靈活運用水資中心空間，採開放、親民設計，創造多元休閒環境，打造各式年齡、族群都能享受的資源空間，且兼具永續環保、環境教育功能。歡迎市民攜家帶眷親臨體會，一起見證蛻變。
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