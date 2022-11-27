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台中水資中心從「鄰避」變「鄰聚」 15米高滑梯超吸睛

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市水利局利用南區福田水資源中心空間資源，打造15米高滑梯等設施，打破民眾對水資中心刻板印象。圖／台中市政府提供
中市水利局利用南區福田水資源中心空間資源，打造15米高滑梯等設施，打破民眾對水資中心刻板印象。圖／台中市政府提供

水資源回收中心又稱污水處理廠，過往被視為鄰避設施，中市水利局將南區福田、太平新光水資源回收中心，結合地方需求，創新利用中心空間，規畫溜滑梯、滑草道、攀岩及咖啡廳等，推翻既定印象，使水資中心成為民眾休閒去處，也可認識學習水資源重要性。

水利局長范世億提到，近年來積極善用水資中心空間，進行綠覆、設置戶外運動、遊具等設施，甚至引進咖啡廳，除處理當地汙水功用外，更結合生活美學、生態人文、綠能環保等概念，突破以往封閉設計，改觀民眾對水資中心刻板印象。

水利局指出，福田水資中心地點因鄰近社區、校園，故水利局斥資逾700萬元，利用中心內土丘與地面的高低落差，設置15公尺長滑梯、攀岩設施及滑草道，更在土丘外圍打造出別具特色的水紋步道，成為民眾日常休憩空間。

另新光水資源中心則因鄰近公園，由民間企業進駐，於管理大樓1樓引進咖啡廳，並以「污水」台語諧音，取名為「黑水號咖啡廳」，更有提供錄影、直播用攝影棚及手藝實作場，讓既有空間從「鄰避」變「鄰聚」，成為都市的好厝邊。

范世億提到，未來也會視各污水處理中心地域特性，陸續規畫相關設計，靈活運用水資中心空間，採開放、親民設計，創造多元休閒環境，打造各式年齡、族群都能享受的資源空間，且兼具永續環保、環境教育功能。歡迎市民攜家帶眷親臨體會，一起見證蛻變。

中市水利局將太平新光水資中心，利用空間規畫咖啡廳，推翻既定印象，使水資中心成為民眾休閒去處。圖／台中市政府提供
中市水利局將太平新光水資中心，利用空間規畫咖啡廳，推翻既定印象，使水資中心成為民眾休閒去處。圖／台中市政府提供
中市水利局將太平新光水資中心，利用空間規畫咖啡廳，推翻既定印象，使水資中心成為民眾休閒去處。圖／台中市政府提供
中市水利局將太平新光水資中心，利用空間規畫咖啡廳，推翻既定印象，使水資中心成為民眾休閒去處。圖／台中市政府提供
中市水利局利用南區福田水資源中心空間資源，設立攀岩場等設施，打破民眾對水資中心刻板印象。圖／台中市政府提供
中市水利局利用南區福田水資源中心空間資源，設立攀岩場等設施，打破民眾對水資中心刻板印象。圖／台中市政府提供
中市水利局將太平新光水資中心，利用空間規畫咖啡廳，推翻既定印象，使水資中心成為民眾休閒去處。圖／台中市政府提供
中市水利局將太平新光水資中心，利用空間規畫咖啡廳，推翻既定印象，使水資中心成為民眾休閒去處。圖／台中市政府提供

水利局 水資源 資源回收

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