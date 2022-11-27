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台中外埔中山社區黃金稻浪節 體驗社區友善耕作成果

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府農業局輔導外埔區中山社區發展協會今天在中山社區活動中心前稻田舉辦「中山社區黃金稻浪節活動」，吊倒米項目。圖／台中市府提供
台中市政府農業局輔導外埔區中山社區發展協會今天在中山社區活動中心前稻田舉辦「中山社區黃金稻浪節活動」，吊倒米項目。圖／台中市府提供

台中市政府農業局輔導外埔區中山社區發展協會，今天在中山社區活動中心前稻田舉辦「111年中山社區黃金稻浪節活動」，安排倒吊米、稻草手作DIY及創意米食製作等趣味活動及優質農產品展售，落實食農教育理念，推廣在地農村特色及有機產業，民眾一起體驗社區友善耕作成果。

農業局表示，今天活動有外埔區馬鳴國小太鼓隊表演秋收慶典，吾愛譜薩克斯風樂團悠揚樂聲中帶領遊客步入稻田，認識早期農村在稻子收割後，如何透過倒吊曬穀的方式，讓稻子的營養成分從稻桿慢慢回流至稻穀中，也安排倒吊米活動，讓遊客親身體驗先民稻穀採收的過程，將稻梗等廢棄物再利用，教導遊客發揮想像力製作稻草存錢桶。

農業局指出，中山社區為宣導食農教育小常識，也辦理食農教育有獎徵答、彩色湯圓及芋頭粿等美食DIY、稻田裡尋找雞蛋等活動，讓參與民眾感受田間尋寶樂趣。現場亦販售當地優質農特產品，推廣在地農產好滋味。

農業局指出，中山社區推行生態友善種植農法，有機稻米栽培面積達5公頃，是台中優質的稻米產區；考究歷史發現社區在300多年前為平埔道卡斯族聚落，在稻米收割時延續秋收祭典習俗辦理稻浪節慶豐年。

這次活動演繹「倒吊曬稻法」，利用陽光將稻穀充分乾燥保留稻米的養分，讓米粒更Q彈香甜，每一口皆可品嘗到日曬米獨特風味。

今天活動，市議員施志昌、外埔區長葉聯慶、農業局農輔科長吳建威、外埔區農會總幹事李錦東、立法院副院長蔡其昌服務處主任林秀緞、市議員李榮鴻服務處主任李東欣、外埔區馬鳴國小校長李勝億與中山里長張素惠等人到場。

食農教育 稻米

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