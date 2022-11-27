台中外埔中山社區黃金稻浪節 體驗社區友善耕作成果

台中市政府農業局輔導外埔區中山社區發展協會，今天在中山社區活動中心前稻田舉辦「111年中山社區黃金稻浪節活動」，安排倒吊米、稻草手作DIY及創意米食製作等趣味活動及優質農產品展售，落實食農教育理念，推廣在地農村特色及有機產業，民眾一起體驗社區友善耕作成果。

農業局表示，今天活動有外埔區馬鳴國小太鼓隊表演秋收慶典，吾愛譜薩克斯風樂團悠揚樂聲中帶領遊客步入稻田，認識早期農村在稻子收割後，如何透過倒吊曬穀的方式，讓稻子的營養成分從稻桿慢慢回流至稻穀中，也安排倒吊米活動，讓遊客親身體驗先民稻穀採收的過程，將稻梗等廢棄物再利用，教導遊客發揮想像力製作稻草存錢桶。

農業局指出，中山社區為宣導食農教育小常識，也辦理食農教育有獎徵答、彩色湯圓及芋頭粿等美食DIY、稻田裡尋找雞蛋等活動，讓參與民眾感受田間尋寶樂趣。現場亦販售當地優質農特產品，推廣在地農產好滋味。

農業局指出，中山社區推行生態友善種植農法，有機稻米栽培面積達5公頃，是台中優質的稻米產區；考究歷史發現社區在300多年前為平埔道卡斯族聚落，在稻米收割時延續秋收祭典習俗辦理稻浪節慶豐年。

這次活動演繹「倒吊曬稻法」，利用陽光將稻穀充分乾燥保留稻米的養分，讓米粒更Q彈香甜，每一口皆可品嘗到日曬米獨特風味。

今天活動，市議員施志昌、外埔區長葉聯慶、農業局農輔科長吳建威、外埔區農會總幹事李錦東、立法院副院長蔡其昌服務處主任林秀緞、市議員李榮鴻服務處主任李東欣、外埔區馬鳴國小校長李勝億與中山里長張素惠等人到場。