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14期重劃推建案熱區 中市府改廢水道拓寬園道紓解交通

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市北屯區昌平東八路銜接興安路至松竹北路道路工程已完工。圖／市府建設局提供
台中市北屯區昌平東八路銜接興安路至松竹北路道路工程已完工。圖／市府建設局提供

台中市北屯區十四期昌平東八路銜接興安路到松竹北路，市府第一階段已打通寬約8公尺，長78公尺道路。建設局長陳大田說，第2階段將利用廢棄河道拓寬梅川南街，把排水道用地變更為園道及道路用地，已編列地經費約2億2500萬元，完工後可紓解區域交通瓶頸。

台中市北屯區是人口成長最快的行政區，十四期重劃區是台中近40年來開發面積最大的重劃區，漢神洲際購物中心動工，區內更有「台中巨蛋」預地定，今年開始招標。十四期重劃區已躍居台中房市推案熱區，建商紛紛進駐開發，未來進住人口將再創高峰。

市府建設局14期重劃區南側昌平東八路與區外道路梅川南街、興安路前，受限舊有梅川三分埔分線圳道阻隔，民眾來往須繞道。市府2020年6月完成都市計畫變更，將原「排水道」用地變更為「園道」及「道路」用地，規劃拓寬梅川南街及打通興安路。

建設局長陳大田說，市府在2021年及2022年編列預算5470萬元，包含用地費4490萬元及工程費980萬元，打通興安路銜接14期重劃區昌平東八路，日前完成兩側道路銜接工程已通車，梅川南街、松竹北路、興安路可銜接14期重劃區內昌平東八路及山西路，不用再繞道。

陳大田說，第2階段將利用廢棄河道辦理梅川南街（昌平東六路至興安路）拓寬，全長450公尺，已編列明年用地經費預算約2億2500萬元，拓寬完工後將大幅紓解區域交通，縫合新舊市區。

重劃區 台中市

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