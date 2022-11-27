彰縣議員選舉結果出爐 國民黨27席仍為最大黨

彰縣議員選舉結果出爐，國民黨拿下27席仍為最大黨，民進黨16席，無黨籍9席，台灣民眾黨2席。地方人士分析，議長謝典林和副議長許原龍都開出高票，再搭檔參選可能性大。

第20屆彰化縣議員選舉結果出爐，國民黨拿下27席，民進黨拿下16席，和上屆相比增加3席，台灣民眾黨2席，無黨籍則拿下9席，其中民進黨在彰化第一選區成績亮眼，提名6人有5人當選。

這次議員選舉，多個選區都由新人拿下第一高票，像是彰化第二選區的施佩妤、第三選區的林小琪、彰化第五選區的劉珊伶、彰化第六選區的蕭妤亘以及彰化第八選區的洪子超，其中施佩妤拿下1萬6328票，為全縣最高票。

不過也有議員尋求連任失利，像是第一選區時代力量提名的吳韋達以8票之差成為落選頭，第四選區民進黨提名的賴澤民也意外落馬；國民黨提名的施嘉華雖在彰化第三選區當選議員，不過因賄選案被羈押，未來仍需面對司法調查和審判。

至於彰化縣議會議長副議長選舉，有地方人士分析，上屆議會議長謝典林和副議長許原龍在各自選區都開出高票，再度搭檔參選的可能性很大，至於民進黨是否推出人選角逐議會龍頭寶座仍未確定。