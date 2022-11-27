重演歷史 彰化、員林市長守住江山

彰化市長5人參選，其中民進黨現任市長林世賢、國民黨提名的黃玉芬及退出國民黨的無黨籍張東正，重演四年前「三腳督」局面，藍營分裂，林世賢漁翁得利，獲得連任；國民黨員林市長游振雄也重演四年前與民進黨候選人陳秋蓉之爭，游振雄以1000多票之差勝選。

四年前，林世賢與國民黨提名的前縣議員張東正、無黨籍前縣議員黃玉芬競選，最後，林世賢以319票驚險獲勝；此次，換由黃玉芬代表國民黨上陣，張東正因初選失敗退黨以無黨籍參選，黃玉芬則被質疑黨性不堅，引起部分藍營人士反彈，造成選票流失。

此次市長選舉，藍營雖然分裂，林世賢也面臨綠營整合問題，加上施政包袱，選得不輕鬆；不過，林世賢過去認真經營市政，除了鞏固基本盤，也獲得中間選民及部分偏藍的選票，為民進黨維持彰化市連四屆的執政。

林世賢昨感謝市民鄉親們，對市公所團隊的肯定；他強調，從得票情形來看，顯示4年來走中道、不分黨派的施政方向是正確的，也期許繼續當「全民的市長」。

繼續拚建設 彰化縣員林市長選舉國民黨籍市長游振雄（右）連任成功，他表示會繼續建設員林。記者林宛諭／攝影

員林市長游振雄四年前以157票險勝前縣議員陳秋蓉，此次陳秋蓉捲土重來，兩人選戰一路形成拉鋸戰，砲火不斷，游振雄挾現任優勢，任內推出幸福卡、提高生育營養補助、重陽禮金等社會福利，穩紮穩打，終於以勝出1千多票連任成功。

游振雄表示，當選代表是責任，未來會繼續建設員林，包括在員林打造大型百貨公司、引進無人巴士、繼續建設藤山步道等休閒建設，希望將更多消費群帶進員林。游振雄也讚美對手陳秋蓉是可敬的對手，希望未來一起為員林努力。