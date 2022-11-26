彰化伸港鄉長6人競爭激烈 前鄉代黃永欽14票之差險勝

彰化伸港鄉長下屆選舉相當激烈，有6名候選人競爭，根據中選會開票結果前鄉代黃永欽以4251勝出，跌破眾人眼鏡，且他以14票險勝第二高票前縣府祕書的曾國貴4237票，開票過程兩人票數互咬，讓支持者相當緊張。

伸港每年有台電促協金、回饋金，可運用的資源多，使得參選鄉長踴躍，黃永欽為縣議員林宗翰的助理，當過鄉代，也是前伸港鄉長林俊利的機要秘書，經歷豐富，地方人士認為，他這次選戰選得相對低調，選戰激烈也不大攻擊對手，深耕地方，主攻陸戰，最終勝出。

國民黨籍前伸港鄉長曾煥彰因案遭撤職後，兒子曾國貴備戰選舉，看板與彰化縣長王惠美同框，被外界解讀為為王惠美支持的候選人，勝選機率高，開票過程曾國貴與黃永欽票數最為接近，曾國貴選票超過4千票時，還一度領先黃永欽近百票，兩人票數上上下下，最後黃永欽追過，兩人僅差14票。其他候選人還有鄉代三人參選包括柯承翰、陳聿琦以及黃素月，以及警官姚富川。