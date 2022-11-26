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彰化縣鄉鎮市長開票結果／彰化市長林世賢宣布當選連任 強調做「全民的市長」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化市長林世賢順利獲得連任。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化市長林世賢順利獲得連任。記者劉明岩／攝影

彰化市長5人參選，其中，民進黨現任市長林世賢、國民黨提名的黃玉芬及退出國民黨的無黨籍張東正，重演四年前「三腳督」局面，藍營分裂，林世賢漁翁得利，今晚自行宣布當選。林世賢強調，從得票情形來看，顯示他4年來走中道、不分黨派的施政方向是正確的，也期許繼續當「全民的市長」。

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四年前，林世賢與國民黨提名的前縣議員張東正、無黨籍前縣議員張東正競選，最後，林世賢以319票驚險獲勝，三人得票接近，此次，換由黃玉芬代表國民黨上陣，張東正因初選失敗退黨以無黨籍參選，黃玉芬則被質疑黨性不堅，引起部分藍營人士反彈，造成選票流失。

此次市長選舉，藍營雖然分裂，林世賢也面臨綠營整合問題，加上施政上的包袱，其實也選得不很輕鬆，主要是與對手黃玉芬實力接近，加上另名候選人前台中縣議員劉坤鱧緊咬林世賢，猛打彰化南瑤宮香油錢問題，讓林世賢疲於應付。

不過，林世賢認真經營市政，除了鞏固基本盤，也獲得中間選民及部分偏藍的選票，為民進黨維持彰化市連四屆的執政。

彰化市長林世賢表示，此次連任共囊括逾5萬票，得票率近5成，高票順利獲得連任，感謝市民鄉親們，對於由他所率領的市公所團隊，4年來努力打拼的建設政績，予以高度肯定。

林世賢表示，在這次選舉期間，儘管候選人中，有三個人聯手攻打他一個，不斷地對他進行不實汙衊的抹黑，但為了提升民主國家正向選舉的素質，他始終堅持、秉持「打不還手、罵不還口」原則，也感謝絕大多數市民用選票給予溫暖。

林世賢說，順利連任之後，有關未來4年的施政藍圖，包括打造中友百貨商圈綠園大道；積極推動彰化交流道特定區解編後，善用彰化綠能資源，催生打造700公頃「綠能科技城」；以及在擴大都市計畫的東區，配合國家晶圓廠設備國產國造政策，積極促成設立「晶圓廠設備生產基地」，讓東區都市計畫650公頃更甚員林184公頃的發展，帶領彰化迎接更好、更進步的新未來！

民進黨彰化市長林世賢順利獲得連任。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化市長林世賢順利獲得連任。記者劉明岩／攝影

林世賢 張東正 2022大選 彰化縣選舉

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