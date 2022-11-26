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彰化縣鄉鎮市長開票結果／員林市長游振雄連任成功 盼引進百貨公司、無人巴士
彰化縣一級戰區員林市長選舉，國民黨籍市長游振雄連任成功，二度與民進黨前縣議員陳秋蓉對壘，挾現任優勢，任內推出幸福卡、提高生育營養補助、重陽禮金等社會福利，穩紮穩打，終於以勝出一千多票連任成功。
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員林市長此次共3人參選，但形成藍綠激戰局面，游振雄本屆以157票險勝，綠營陳秋蓉捲土重來、來勢洶洶，兩人選戰一路形成拉鋸戰，砲火不斷，最後游振雄以30124對陳秋蓉28983票，贏了1141票。
員林市長選戰雙方攻防高潮迭起，尤其游振雄任內整頓攤商與道路，掌聲下也有罵聲等不同聲音，陳秋蓉也緊咬游振雄推出的幸福卡、排水建設落後等議題，但游緊緊圈住市代、里長等基層支持，且藍營也有一定要勝選的危機感，最後在他陸續公布建設成果、加碼社福，爭取民意支持才穩住軍心，連任成功。
游振雄今晚當選後表示，當選代表是責任，未來會繼續建設員林，包括在員林打造大型百貨公司、引進無人巴士、繼續建設藤山步道等休閒建設，希望將更多消費群帶進員林。游振雄也讚美對手陳秋蓉，說她是可敬的對手，希望未來可以一起為員林而努力。
陳秋蓉表示，這段時間謝謝很多支持者很幫忙了，可能她的努力還不夠，她心態平靜接受選舉結果。
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