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南投縣鄉鎮市長當選名單／竹山鹿谷集集 原民鄉放鞭砲了
南投縣從縣長候選人許淑華宣自行宣布當選後，接近開票尾聲，各地鄉鎮市也相繼傳來當選好消息，競爭最激烈的南投市長人選，最後由國民黨候選人張嘉哲出線，拉下原本呼聲極高的賴燕雪，而竹山現任鎮長陳東睦更比上屆得票數成長6000票的優勢，晚間7點在競選總部放鞭炮慶祝宣布當選。
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不僅如此，集集鎮鎮長候選人吳大村、國姓鄉長候選人邱美玲、仁愛鄉長候選人江子信也自行宣布當選，信義鄉全志堅同額參選早已超過得票門檻，水里鄉長寶座仍由蕭志全、葉銘峰拉鋸中。
此外，鹿谷鄉長候選人邱如平以現任優勢，面對前水里鄉長陳癸佑的換跑道攻擊，以7086票贏陳的2581票，順利連任。而選前面對縣府垃圾大戰的竹山鎮長陳東睦，掌握民意不讓全縣垃圾進竹山，果然選票從上屆的13000多票，大幅成長到19000票，晚間七點多就放起鞭炮宣布連們成功。
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