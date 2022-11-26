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師父們來投票！南投這個里寺廟多 湧現排隊人龍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里一新里因有多家寺廟，每年選舉都能看見出家師父出動行使公民權，有秩序的排隊等投票。圖／讀者提供
南投埔里一新里因有多家寺廟，每年選舉都能看見出家師父出動行使公民權，有秩序的排隊等投票。圖／讀者提供

今天是投票日，南投縣天氣晴朗，民眾出門投票狀況踴躍，草屯鎮最大里「山腳里」投開票所的人潮不斷，埔里一新里也見出家師父排隊等投票；投票所主任管理員表示，今年選舉公投票僅一張，票務單純，投票狀況較2018年流暢許多。

草屯鎮人口達9.6萬人，是全台第一大鎮，其中山腳里達8816人，是鎮內第一大里，選民最多，而當地投開票所集中在虎山國小，今年就利用小學空間一次設置了5個投開票所，號碼依序為第170號至第174號，粗估選舉人數達7000人。

虎山國小投開票所從今天一早就湧現投票人潮，直至中午仍陸續有民眾前往投票，各個投開票所不時都在排隊，不過，投票所主任管理員、管理人員及維安警力均認為，今年投票狀況相較於2018年，民眾投票速度快了不少，也流暢許多，

該處投票所主任管理員表示，南投縣為縣長、鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表、村里長的5合1選舉，還有1張公投票，共6張選票，相較於2018年因公投案多，選票多達10張，票務上相對單純，加上天氣好，截至中午，整體選況良好。

至於埔里鎮一新里因有多家寺廟，每逢選舉，為方便出家師父選舉，部分廟方會租賃巴士集體接送，而能有師父們大排長龍等投票的特殊畫面，但今年礙於疫情，出家師父改以4人共乘小客車分批前往一新社區活動中心投票，人龍不如往年。

南投今天天氣晴朗，民眾投票狀況踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所的人潮不斷，民眾安靜排隊等投票。記者賴香珊／攝影
南投今天天氣晴朗，民眾投票狀況踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所的人潮不斷，民眾安靜排隊等投票。記者賴香珊／攝影
南投今天天氣晴朗，民眾投票狀況踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所的人潮不斷，民眾安靜排隊等投票。記者賴香珊／攝影
南投今天天氣晴朗，民眾投票狀況踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所的人潮不斷，民眾安靜排隊等投票。記者賴香珊／攝影
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南投今天天氣晴朗，民眾投票狀況踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所的人潮不斷，民眾安靜排隊等投票。記者賴香珊／攝影
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南投今天天氣晴朗，民眾投票狀況踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所的人潮不斷，民眾安靜排隊等投票。記者賴香珊／攝影
南投今天天氣晴朗，民眾投票狀況踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所的人潮不斷，民眾安靜排隊等投票。記者賴香珊／攝影
南投今天天氣晴朗，民眾投票狀況踴躍，草屯最大里「山腳里」投開票所的人潮不斷，民眾安靜排隊等投票。記者賴香珊／攝影
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