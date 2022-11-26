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為何投票日辦社區區權會？ 台中住戶氣炸 建商道歉

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市有建商在今天舉辦社區第一屆區分所有權人會議，遭部份住戶投訴「為何要選在投票日辦？」也有在場住戶表示，不會影響。圖／讀者提供
台中市有建商在今天舉辦社區第一屆區分所有權人會議，遭部份住戶投訴「為何要選在投票日辦？」也有在場住戶表示，不會影響。圖／讀者提供

今天是九合一選舉投票日，台中市一家建商在南屯區飯店舉辦東區某社區第一屆區分所有權人會議，遭部份住戶投訴「為何要選在投票日辦？」也有在場住戶表示，不影響。建商再三抱歉表示，因為500人的場地難租借，沒有考量到今天是選舉日。

台中市民政局表示，社區舉辦第一屆區分所有權人會議，無涉選舉投票權。

該社區有154戶，社區第一屆區分所有權人會議表定從今天上午9時到11時，商討社區屋頂太陽能板裝設、社區人行道水溝蓋等問題，建商在上午10時，以住戶出席未過2/3門檻宣布流會，會後針對住戶現場提問一一回答。有部份住戶提問為何選舉日舉辦第一屆區分所有權人會議？影響投票權，在場也有部份住戶認為不影響，參加區權會後再去投即可。

一名住戶質疑，建商故意選擇在選舉投票日召開大會，還請住戶「務必」參加，剝奪住戶的投票權，讓想去投票的住戶沒有太多的時間來參加區分所有權人會議，適當的發表意見，尤其是對住北部的住戶相當不公平，很難去投票。

建商說，因為受到疫情影響，需要舉辦第一屆區分所有權人會議，且有時間壓力，由於考量住戶可能會攜家帶眷，約需500人的大場地，卡到年底婚宴多，場地不好租借，並不是刻意選這一天，對於影響住戶，公司表示抱歉，有的住戶可以接受，部份不接受，建商尊重住戶有不同認知與解釋。

投票 九合一選舉 台中市

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