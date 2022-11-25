中部血庫僅剩3.2天急缺用血！其中O型血剩2.3天最缺

台中捐血中心統計到今天下午一時，中部血庫今天平均用血量僅剩3.2天，低於7天安全庫存，急缺用血，其中又以占最大宗的O型血僅剩2.3天最缺，呼籲民眾踴躍捐血。明天適逢選舉日，捐血車全面暫停，定點捐血站全數改為上午十時後作業。

台中捐血中心說明，今天捐血活動包括高鐵台中站出動二輛捐血車，募集超過329袋血；昭輝實業在彰化鹿港今天舉辦捐血活動，募得逾700袋血，另在竹山紫南宮也出動二輛捐血車，埔里也有捐血活動。

台灣高鐵公司表示，為善盡企業社會責任，11月1日起，在沿線11個車站及高鐵總公司（南港軟體園區），巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，今天同步在高鐵桃園站、高鐵台中站登場，其中高鐵台中站在6號出口8、9號公車月台登場，除號召高鐵員工挽袖捐血獻愛心外，更邀請旅客及熱心民眾加入快樂捐血人的行列。

台中捐血中心說，中部血庫包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市，近期因疫情趨緩，醫院該動刀的病患不能再等待，動刀病患增加，之前缺血尚未補上，入不敷出，血庫存量一路下探，統計到今天下午一時，血庫今天僅剩3.2天，處於急缺用血，其中又以O型2.3天、A型3.4天、B型血3.6天都很缺，AB型有8天。

台中捐血中心說明，台灣人口以O型約43％，A型、B型各占25%，AB型約6％，這次缺血以O型占最大宗，僅剩2.3天，非常急缺。

台中捐血中心說明，中彰投雲的固定捐血點有13個，請點進連結查詢