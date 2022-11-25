賄選謠言滿天飛 芳苑鄉長候選人向媽祖發誓自清

彰化縣五合一選舉明天投票日，彰化縣西南角不但「賄聲賄影」，還傳出栽贓傳言，今天網路群組和臉書地方社群PO賄選「抓到了」。芳苑鄉長候選人林保玲氣炸，到福海宮向媽祖宣誓「不抹黑、不攻擊、不買票。」將循司法途徑向不法行為及散播謠言者討公道。

一個多月前西南角已有賄選傳聞，有一名鄉長候選人舉辦地方說明會和造勢活動，準備用塑膠袋裝文宣品，聽說對手陣營將派選民「臥底」在塑膠袋裡裝1千元現金，然後主動向警方「自首」，嚇得不敢分送文宣品。近日又有「自導自演」傳聞，由樁腳安排選民偽裝收到走路工被檢舉和查獲，等選後收取加倍金額的「慰問金」去除霉運。

芳苑鄉長候選人林保玲帶領競選團隊向福海宮「福海媽」上香，請「福海嬤」見證她「清白參選到底的決心」，選舉靠實力，她相信媽祖看得見她的實力，選民如要檢舉賄選可撥打0800-024-099轉4。

林保玲說，她清廉參選絕不買票，無論是道德、金錢及愛芳苑鄉的心，都不允許她這麼做，選賢與能才是選舉最大的意義，因近日謠言不斷，出現可能「栽贓的手法」欺騙選民及影響選情，她絕對會打一場乾淨選戰，只憑實力參選。