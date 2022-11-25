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台中港空品維護區明年上路 老舊柴油車未定檢最高開罰6萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中港已公告為空氣品質維護區，將優先要求一、二期大型柴油車進入台中港管制區時，須具有1年內有效排煙檢驗合格紀錄，管制措施明年9月23日起上路，以維護港區空品。圖／台中市環保局提供
台中港已公告為空氣品質維護區，將優先要求一、二期大型柴油車進入台中港管制區時，須具有1年內有效排煙檢驗合格紀錄，管制措施明年9月23日起上路，以維護港區空品。圖／台中市環保局提供

台中市去年10月27日公告台中港為空氣品質維護區，優先要求一、二期大型柴油車進入台中港管制區時，須具有1年內有效排煙檢驗合格紀錄，以維護港區空品，管制措施明年9月23日起上路，違者依空汙法開罰500元以上6萬元以下罰鍰，並令其改善。不過，環團認為台中港空品維護區從公告到實施花了快2年，批評市府太不積極，應盡速上路。

台中市環保局長陳宏益表示，依環保署排放清冊顯示，大型柴油車PM2.5排放量占全市約14%，考量台中港每年進出車輛數多達400多萬輛次，為台中市汙染負荷最大區域，有優先管制必要。市府要求一、二期大型柴油車進入台中港管制區時，具有1年內有效排煙檢驗合格紀錄，屆時將於台中港進出口架設智慧攝影機排查，預計明年9月23日上路。

陳宏益說，空氣品質改善必須固定、移動、逸散污染源同步改善才有效，市府近3年透過鼓勵轄內車主申請汰舊換新補助、輔導自主管理及加強稽查，多管齊下方式，成功減少1至3期高汙染車輛進出港區，比例下降18%，成效顯著，未來空品維護區實施後，可望進一步減少柴油車造成的空品問題。

台中市争好氣聯盟執行長岳祥文說，各縣市皆有在做空氣品質維護區，但是台中市期程太慢，去年10月已經公告，拖了快2年才要實施，有些縣市實施的規模及運量也不小，卻能公告數月就上路，相較之下中市府太不積極。

陳宏益強調，有別於其他縣市公告多為觀光景點，且規模小，「台中港空氣品質維護區」近2900多公頃，是全國規模最大、影響對象也最多的空品維護區，加上不少港區貨運業者是個體戶，換新車有經濟上考量，自主定期車輛排氣檢驗，必須給予業者一定緩衝期因應，市府也會加強宣導，完善配套措施才能實施。

台中港已公告為空氣品質維護區，將優先要求一、二期大型柴油車進入台中港管制區時，須具有1年內有效排煙檢驗合格紀錄，管制措施明年9月23日起上路，以維護港區空品。圖／台中市環保局提供
台中港已公告為空氣品質維護區，將優先要求一、二期大型柴油車進入台中港管制區時，須具有1年內有效排煙檢驗合格紀錄，管制措施明年9月23日起上路，以維護港區空品。圖／台中市環保局提供

台中市 空氣品質 柴油車

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