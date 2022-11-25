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垃圾桶一夜長出奇異「香菇」 雖可藥用網勸別吃

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣一名陳姓家庭主婦的垃圾桶長出一朵蕈類，菌柄白色。圖／陳姓家庭提供
彰化縣一名陳姓家庭主婦的垃圾桶長出一朵蕈類，菌柄白色。圖／陳姓家庭提供

彰化縣一名陳姓家庭主婦今天整理廚房垃圾桶，竟看到魚缸廢棄過濾棉長出一朵奇特「香菇」，因怕有毒不敢碰觸，先上網問卦求解。網友比對圖門確認是「輻毛鬼傘」，雖有實驗證明有藥用價值，但從家庭垃圾裡面生長，建議「還是別吃」。

陳姓家庭主婦表示，上午整理廚房垃圾桶時，看到魚缸廢棄過濾棉生出一朵「香菇」，懷疑過濾棉本來就「黑黑的」，可能已有野生菌菇的孢子寄生，因不知是否為有毒蕈類，她不敢碰觸，到群組徵求懂得植物的朋友解惑，有網友解答那朵是輻毛鬼傘，但輻毛鬼傘的家族有多種鬼傘，光看照片難以確認是哪一種。

網友根據「台灣生命大百科」描述輻毛鬼傘，菌柄中空光滑呈白色，長約2.5公分至5.5公分，菌蓋鐘形，「橘紅色至白色，外圍顏色較淡，覆有許多小顆粒，蓋緣有條紋，直徑3公分至4公分。菌肉白色，很薄。菌褶離生，褐色，密，褶緣全緣。」

陳姓家庭主婦說，她家垃圾桶的輻毛鬼傘是黑色，不是白色菌柄，菌蓋不是白色或橘紅色，菌肉也不是白色。網友回答指出，根據資料顯示菇體成熟後，自溶成黑色，自溶前大概會變灰黑色，也許經過一夜生長輻毛鬼傘長大逐漸成熟。

網路資料顯示大部分輻毛鬼傘無毒，幼年期摘採有藥用價值，有些經萃取可製作藥物，不過有些輻毛鬼傘例如黃白傘有毒，尤其是菌體呈鮮艷黃色時不可食用，但手部觸碰不會吸收毒素，只要做好手部清潔，不必擔心撿拾清理時皮膚沾染導致中毒

彰化縣一名陳姓家庭主婦發現自家垃圾桶長出一朵蕈類。圖／陳姓家庭提供
彰化縣一名陳姓家庭主婦發現自家垃圾桶長出一朵蕈類。圖／陳姓家庭提供

廚房 中毒 香菇

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