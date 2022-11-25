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中市府輔導旅宿業者數位轉型 因應後疫情數位時代

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市觀旅局邀集數位專家，輔助旅宿業者數位轉型，因應後疫情時代。圖／台中市政府提供
中市觀旅局邀集數位專家，輔助旅宿業者數位轉型，因應後疫情時代。圖／台中市政府提供

疫情影響原有生活型態，數位轉型日趨重要，中市觀旅局邀集數位系統、數位行銷、數位轉型及行動支付等專家學者，組成輔導團隊，支持旅宿業數位轉型。觀旅局表示，今年受理10家業者申請，逐一給予「客製化」數位轉型建議，協助旅宿業者解決數位問題，積極推動智慧觀光。

觀旅局說明，今年參與數位轉型輔導的10家旅宿業，輔導團隊為每家旅宿業實地訪視輔導兩次，第一次先請業者說明數位化情況及面臨的問題，第二次深入工作場域，訪查作業流程、組織管理、經營管理體系等，再協助給予「客製化」數位轉型建議及執行方式。

輔導團隊表示，提升數位系統可讓旅客入住及退房更順暢，建議規模較大業者可加裝自動化櫃台，由電腦系統核對，將人力運用在更貼心的服務上；此外，數位行銷也非常重要，建議業者以準確的關鍵字鎖定目標客群，善用周邊活動打入不同族群，官網也要定時更新，提供旅客最新且正確的資訊，建立信任感。

輔導團隊指出，實地訪察後發現，業者雖然都與行動支付廠商合作，但因手續費昂貴及查帳不易等問題，業者很少推薦，旅客使用比例也不大，建議業者可運用行動支付平台的行銷資源，透過行動支付APP推播旅宿行銷活動，吸引行動支付平台的使用者消費，創造三贏。

觀旅局補充，市府多年來透過不同的教育講習課程，輔導旅宿業者提升公共安全、服務品質及整體競爭力，為來台中住宿的旅客提供安心環境和貼心服務，今年輔導成果將於12月17日在草悟道舉辦呈現，當日有結合台中潮旅風格市集，也邀請伴手禮及旅宿業者一同行銷展售，除了表演節目外，還有闖關遊戲、抽獎活動等。

草悟道

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