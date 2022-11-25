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選前最後衝刺！ 台中市候選人陸戰拚懇託
明天就是九合一大選日，候選人無不把握最後車掃、街掃向鄉親最後懇託支持。台中市議員第4選區(豐原、后里)候選人陳若庭今下午3點將與外送員及鄉親騎車遊行，風雨無阻；第5選區(潭子、大雅、神岡)候選人周永鴻今晚6點半在神岡競選總部出發，與支持者徒步遊行，懇託向前行。
基進黨候選人陳若庭，今天下午3點到5點，將與外送員車隊從后里區紫雲觀出發，行經民間路、月湖路、中山路等路線，最後車隊回到紫雲觀。陳若庭指出，明天就是投票日，選前最後一天，她與隊伍風雨無阻，要拚到最後一刻。
台中市議員周永鴻在選前之夜邀請潭子、大雅、神岡的鄉親從競選總部出發徒步遊行，宣示潭雅神大團結同走最後一哩路，守護認真做事的人周永鴻，同時展現翻轉台中，讓行動派蔡其昌帶領台中的決心。
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