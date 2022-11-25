東勢客家文化園區植栽景觀計畫 單車族打卡新亮點
浪漫冬日、山城賞花！台中市客委會在東勢客家文化園區打造「植栽景觀亮點計畫」，現正開放參觀。客委會主委江俊龍盼以文化園區植栽美化計畫，讓文化園區景觀抹妝塗彩，以新容貌與大家相見，花團錦簇搭配後方大雪山、鳶嘴山的壯麗山景，白晝與黑夜各有風采，成為單車族、遊客來園區的打卡新熱點。
客委會表示，原東勢車站月台旁廣場已種植混色玫瑰花、粉撲花(合歡)，文化館後方河階廣場則種有四季草花，分別為粉色四季海棠、紫色矮牽牛、紅色一串紅、黃色萬壽菊，大草坪區域目前也正進行波斯菊花籽播種養護，年底前將陸續綻放新開。
配合即將到來的耶誕節，將應景進行植栽美化，聖誕紅、白雪木等花團錦簇美景、美不勝收。
客委會建議，遊客可順道悠騎鐵馬於東豐自行車道綠蔭廊道乘風，漫步駐足文化園區與台中客家故事館，品味客庄街區美食，徜徉歷史文化場域，來趟感官體驗微旅行。
為配合「2022台中國際花毯節」，預計於12月3日至18日在新社種苗改良繁殖場，辦理「宜居台中・客來紓樂」活動，屆時將邀請台中市客家社團、台灣竹樂團、阿比百樂團等文化團體展演，活動精采可期，歡迎民眾共襄盛舉。
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