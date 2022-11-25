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彰化102萬多人可投票 1082個投開票所創新高

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化五合一選舉明天投票，這次共設有1082個投開票所，創下新高。報系資料照
彰化五合一選舉明天投票，這次共設有1082個投開票所，創下新高。報系資料照

明天就要投票，受新冠肺炎疫情影響，民眾進入投票所須維持戴口罩、量體溫，彰化縣選委會提醒，民眾應避免戴有候選人名字、號次、標語以及相關政黨圖樣的口罩，新冠肺炎確診者不得外出投票，但選舉日不受理民眾檢舉確診者投票，可事後向衛生局檢舉。

彰化共設有1082個投開票所，創下新高，符合公投資格人數有102萬9944人，符合縣長投票資格人數102萬8606人，彰化縣選委會提醒投票日不得透過簡訊、電子郵件、line、fb或任何粉絲團等社群媒體等從事競選、助選活動。

疫情間許多候選人團隊都有製作口罩作為文宣品，但當天應避免配戴相關圖案、字樣的口罩，像是彰化縣長王惠美團隊製作「Going」標語的口罩，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳則有Q版娃娃頭像的口罩，都與候選人有連結，若配戴投票恐違反選罷法，可處以50萬以上500萬元以下罰鍰。

投票所設有防疫圈票處，讓有發燒、身體不適，但並未確診民眾，也能順利投票，但針對確診者投票處理，彰化縣選委會說，選舉日當天選務歸選務，因沒有確診者名冊，選舉日當天不受理民眾檢舉，若確診者違反防疫規定，民眾可事後向衛生局檢舉。

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