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衡山行善團+屏東東區扶輪社 替守護山林老翁改造新家

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
衡山基金會攜手屏東扶輪社，讓長年守護山林，獨居的阿天叔有個更舒適的。記者王昭月／翻攝
衡山基金會攜手屏東扶輪社，讓長年守護山林，獨居的阿天叔有個更舒適的。記者王昭月／翻攝

年輕當貨運司機兼打獵維生的阿天叔，熱愛大自然，長年獨居在高雄六龜區深山當志工守護山林，不過家徒四壁，沒有堅固門窗與燈光照明，更不用說裝熱水器或瓦斯爐，衡山基金會得知他的苦境，攜手屏東東區扶輪社在西洋感恩節這天替他修繕房屋，讓阿天叔終於能洗個暖呼呼的熱水澡和吃口熱呼呼的食物。

衡山基金會指出，阿天叔現年62歲，年輕時因樂觀善良，積蓄被騙光，晚年獨居在山區，身無長物。有次巡山時不小心跌落山谷，身體不大如前，這幾年日漸老邁，屋況也越來越差，破陋的房子偶有蟲蛇爬入。

阿天叔所有的家當只有幾只箱子，沒有堅固的屋頂和門窗，也有沒有明亮的燈光照明、沒有熱水器、瓦斯爐，讓人很難想像是如何在深山度日。但他沒有怨天尤人，更投入志工行列，幫忙守護山林。

衡山基金會不忍這麼一個守護山林的長者，沒有安居的處所，因此想幫他修屋、勸募物資，屏東東區扶輪社獲知後也提供經費、人力和物力，在感恩節這一天一起幫忙這個守護山林的人。

屏東東區扶輪社社長王昰揮說，扶輪社宗旨是濟弱扶貧，加上修繕的這一天是西洋感恩節，更具意義，衡山基金會表示，阿天叔的家，漏水的屋頂換新了，殘破的門窗修好了，熱水器、瓦斯爐及床組衣櫃也都安裝好，阿天叔此後每一天終次可以洗個暖呼呼的熱水澡，吃口熱呼呼的食物，享有個溫暖的家。

阿天叔在山裡的家，家徒四壁，沒有堅固的門窗，沒有照明設備。十分破舊。記者王昭月／翻攝
阿天叔在山裡的家，家徒四壁，沒有堅固的門窗，沒有照明設備。十分破舊。記者王昭月／翻攝
衡山志工們赴六龜山區替阿天叔整頓破陋的家，記者王昭月／翻攝
衡山志工們赴六龜山區替阿天叔整頓破陋的家，記者王昭月／翻攝
衡山基金會攜手屏東扶輪社幫阿天修繕房屋，破陋戶變得煥然一新。記者王昭月／翻攝
衡山基金會攜手屏東扶輪社幫阿天修繕房屋，破陋戶變得煥然一新。記者王昭月／翻攝

屏東 感恩節 東區

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