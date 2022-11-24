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一里遭分隔兩地民眾通行難 民代爭經費建行人橋連接

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員楊正中爭取經費，於龍潭里興建橫跨大排的福德人行橋，近日將啟用，方便鄉親通行。圖／楊正中辦公室提供
台中市議員楊正中爭取經費，於龍潭里興建橫跨大排的福德人行橋，近日將啟用，方便鄉親通行。圖／楊正中辦公室提供

台中西屯區龍潭里遭環中路一分為二，但里內信仰中心福德宮與里民活動中心，皆在路東側，且隔有內新庄仔溪大排，里民若要通過，僅能繞行約1公里路程；市議員楊正中爭取經費，興建橫跨大排的福德人行橋，並將於近日啟用，方便鄉親通行。

里長張清文表示，龍潭里遭環中路一分為二，里內信仰中心福德宮和里民活動中心都在環中路和內新庄仔溪大排的東邊，鄉親常反映，從環中路西邊要來到土地公廟拜拜，因環中路和大排阻隔，只能從市政南一路或公益路過橋，再繞行1公里多的距離才能抵達，非常不方便；楊正中得知訊息，積極爭取預算，獲市府支持，將於大排上興建福德人行橋。

西屯區議員候選人楊大鋐說，市府建設局新工處去年編列近600萬元預算，工程於今年4月發包動工，預計興建長度25公尺、寬3公尺的人行橋梁，後因原物料上漲，又追加約50萬元，總工程經費為650萬元，工程於今年10月順利完工。

楊大鋐表示，建設局現正辦理驗收程序，等驗收完成，人行便橋就可開放鄉親通行，未來鄉親要到福德宮拜拜或是到里民活動中心開會，或是到活動中心旁的小公園運動、租借YouBike時，都不必再繞遠路，直接從福德人行橋穿越，就可橫跨內新庄仔溪大排抵達活動中心和公園前面。

楊正中指出，這座人行橋的興建與開通對龍潭里民非常重要，感謝盧秀燕市長的市府團隊體察民意，讓這座便橋得以興建完工。

台中市議員楊正中爭取經費，於龍潭里興建橫跨大排的福德人行橋，近日將啟用，方便鄉親通行。圖／楊正中辦公室提供
台中市議員楊正中爭取經費，於龍潭里興建橫跨大排的福德人行橋，近日將啟用，方便鄉親通行。圖／楊正中辦公室提供

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