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田中第一市場融合長照社福遭反對 公所上火線反擊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮第一市場改建為市場暨長照社福大樓爭議不斷。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮第一市場改建為市場暨長照社福大樓爭議不斷。記者簡慧珍／攝影

彰化縣已完工31處長照社福據點，田中鎮第一市場規畫改建為市場暨綜合型長照衛福大樓卻踢到鐵板，部分地方民眾醞釀推翻規畫案，主張市場與長照脫鈎。鎮公所趕在投票日前三天先舉辦說明會，又派員親上火線PO網澄清，指出錯過這次補助案，市場重建將遙遙無期。

田中鎮第一市場改建案，公所派與反對派爭論不休，反對派要求照原地目興建市場大樓，長照衛福等場所應移到郊區等安靜地方，不適合在吵嘈市場的樓上。鎮公所全力爭取，兩天前舉辦說明會，因反方言論發酵，鎮公所派員在臉書地方社群澄清，鄉長洪麗娜今天再度說明。

洪麗娜說，田中鎮第一市場2019年被鑑定為危樓，保險公司拒絕承攬公共意外責任險，所以鎮公所請攤商先移到別處做生意，等大樓興建啟用，原來的攤商有優先承租權；鎮公所獲中央補助約5億元興建市場暨長照衛福大樓，目前作先期規畫，保留市場營業空間，市場以上開設日照中心照顧田中鎮長者。

鎮公所人員在臉書社群指出，市場結合長照有前例，例如新北市三重區重新市場三重受恩日間照顧中心、台南市北區開元市場悠悠家園日間照顧中心、台中市太和市場、台中市東海市場、台中市太原市場、台中市小康市場、二水鄉攤販市場，田中鎮並非首開先例，也沒有救護車進出市場會吵到附近住戶的問題。

鎮公所人員又指出，田中第一市場改建案只做先期規畫，還沒興建，更談不上未來日照等長照業務的招商、發包、簽約，外界指稱簽約50年涉嫌圖利財團，實在誤導鎮民，如果推掉這次補助，中央可轉給排隊等待的鄉鎮，田中鎮第一市場重建案將遙遙無期，「這對田中鎮真的是好事嗎？」

長照

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