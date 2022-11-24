豐原藝術家邀請展吳水沂 欣賞烈焰烙繪柴燒陶藝美學

葫蘆墩文化中心今年度「ART．豐原藝術家邀請展」第三檔「撞擊．吳水沂柴燒陶邀請展」，投入陶藝創作40年的台灣柴燒先行者吳水沂，透過「柴」、「火」、「形體」濃烈烙繪出有如「鞭傷」的獨特符碼，沉穩鮮明的造型色彩，呈現堅韌的生命力，形塑陶塑柴燒視覺美學，引領時代風潮，即日起至12月25日於葫蘆墩文化中心展出。

葫蘆墩文化中心郭恬氳主任表示，任教國立台中教育大學的吳水沂，是國內少數跨入國際的柴燒陶藝家。1998年曾入選「美術家接力展」，出版台灣第一本柴燒作品專輯，在台灣陶藝史留下舉足輕重的地位。25年後應邀回歸中心展出，體現多年的創作歷程與成果。

郭恬氳說，吳水沂著力於窯爐設計，柴燒創作在烈火熬煉出深沈鏽紅色澤與黃橙落灰相互托襯，成為他的獨特語彙，表現在「福樓」、「城堡系列」、「出帆」、「瞭望」、「種籽」、「蛹」、「容器」及充滿張力壯闊的「貝多芬第九號系列」等千變萬化的形貌，初見時強烈震撼，細細欣賞後又能賦予心靈的沉澱，呈現柴燒樸實內斂的魅力。