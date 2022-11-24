4千多萬新館舍用發電機供電 遭質疑電力系統設計失當

彰化縣田中鎮田馨館本月5日開幕，被民眾發現使用發電機，質疑造價4千多萬元館舍電力系統設計有問題。鎮公所今天表示，設計沒問題，因用電等資料要送到台電彰化區營業處審查，需要時間，暫用發電機供電。

田中鎮聯合社區活動中心又名田馨館，啟用後的會議室、研習室和親子活動區由志工協助，使用率頗高，啟用後白天天氣頗熱，館內開冷氣，民眾看見田馨館外面11部冷氣機主機使用發電機供應電力，頗訝異剛開幕的館室竟電力不足，需要發電機供電應急，為何不等改善電力系統再開館。

鎮公所主任秘書黃瓊瑤表示，田馨館電力設計沒問題，因輸配電力等資料不是台電田中服務所審查，必須送到彰化區營業處，這段審查時間先由發電機供電，根據她查詢，公共建物不乏先使用臨時電力。