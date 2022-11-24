4千多萬新館舍用發電機供電 遭質疑電力系統設計失當
彰化縣田中鎮田馨館本月5日開幕，被民眾發現使用發電機，質疑造價4千多萬元館舍電力系統設計有問題。鎮公所今天表示，設計沒問題，因用電等資料要送到台電彰化區營業處審查，需要時間，暫用發電機供電。
田中鎮聯合社區活動中心又名田馨館，啟用後的會議室、研習室和親子活動區由志工協助，使用率頗高，啟用後白天天氣頗熱，館內開冷氣，民眾看見田馨館外面11部冷氣機主機使用發電機供應電力，頗訝異剛開幕的館室竟電力不足，需要發電機供電應急，為何不等改善電力系統再開館。
鎮公所主任秘書黃瓊瑤表示，田馨館電力設計沒問題，因輸配電力等資料不是台電田中服務所審查，必須送到彰化區營業處，這段審查時間先由發電機供電，根據她查詢，公共建物不乏先使用臨時電力。
田中鎮有22里，市中心的東路里、南路里、北路里、中路里、新民里都沒活動中心，西路里雖有集會所但簡易場地小，鎮公所2020年爭取福部利和縣政府補助辦理公共服務據點整備田中鎮聯合社區活動中心新建工程計畫，並獲立法委員陳素月協助，獲撥經費3500萬元興建聯合社區活動中心，又獲國防部撥給敦親睦鄰基金1100萬元補助相關設計。
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