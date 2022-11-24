催生外送平台管理自治條例 外送員雨中挺陳清龍

後天就是九合一大選，爭取連任的無黨籍市議員陳清龍豐原區競選服務處，下午2點聚集一群桃紅色外送員車隊，陳姓外送員說，感謝陳清龍議員替外送員爭取「台中市外送平台業者管理自治條例」，保障他們生計與權益，今天特地邀集10多位夥伴替議員街掃、宣傳「高票凍蒜」。

台中市外送平台服務產業公會理事長陳建明說，陳議員關心外送員權益，提案、質詢催生台中市外送平台業者管理自治條例，大家知道他參選市議員爭取連任，一起來幫忙掃街、宣傳。

陳清龍表示，近年來外送業務日益蓬勃，但外送員的待遇、工時、職安等法規保障卻跟不上腳步，不斷接到外送人員陳情後，在議會提案、質詢，市府邀集相關單位、學者、外送平台業者、外送人員，召開公聽會後，制訂台中市外送平台業者管理自治條例後，於今年9月公佈實施。

陳姓送員說，陳清龍議員重視外送員權益，更提倡綠能環保，他特別找來20名騎乘電動機車的環保外送員，幫忙掃街、宣傳力挺，感謝陳清龍議員幫忙，「讓我們工作更有保障」。

陳清龍說，台中市約有2.7萬人從事外送平台作業，自制條例蓋職業安全、交通安全及食品安全等，還規定外送平台業者，應為外送員投保一定額度保險並負擔相關費用後，才能由外送員提供外送服務，保險內容則包括：意外傷害致失能或死亡，另規定，颱風天宣布停止上班應停止外送服務，外送員資料及消費者電磁紀錄也需保存等，讓外送員權益更有保障。