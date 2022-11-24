快訊

向太「1星期肚子腫如懷胎9月」 經檢查竟是長腦瘤

11人搶5席選情告急 民進黨陳雅惠車隊掃街喊「搶救」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨東南區市議員候選人陳雅惠因選情告急，今天出動車隊掃街遊行，呼籲民眾要集中選票，搶救陳雅惠。圖／陳雅惠提供
民進黨東南區市議員候選人陳雅惠因選情告急，今天出動車隊掃街遊行，呼籲民眾要集中選票，搶救陳雅惠。圖／陳雅惠提供

選舉倒數剩下2天，民進黨東南區市議員候選人陳雅惠因選情告急，今天出動車隊掃街遊行，呼籲民眾要集中選票，搶救陳雅惠。遊行過程中，有數十位民眾沿街手舉巨大的「搶救」標語表達力挺之意，相當引人注目。

此次東南區市議員選舉，11人角逐5席，競爭激烈。其中國民黨提出3席，民進黨3席，時代力量1席，民眾黨1席，歐巴桑聯盟1席，無黨2席。

陳雅惠表示，東南區的選民結構是藍大於綠，以本屆市議員選舉為例，國民黨2位當選者所獲得的票數，超過民進黨3席議員所獲得的總票數。其次，上屆藍營及偏藍的候選人，超過綠營的候選人，因此藍營票數有分散。但此次綠營及偏綠的候選人，反而超過藍營候選人，造成綠營票恐有被瓜分的情況。

此外，東南區市議員選舉有一席是婦女保障名額，但此次選舉有4位女性候選人，競爭激烈。陳雅惠表示，這次的選舉讓她感到非常艱困，也非常的危急，希望選民能夠集中選票，全力支持民進黨提名唯一的女性候選人，讓陳雅惠能夠為婦女發聲。

民進黨東南區市議員候選人陳雅惠因選情告急，今天出動車隊掃街遊行，呼籲民眾要集中選票，搶救陳雅惠。圖／陳雅惠提供
民進黨東南區市議員候選人陳雅惠因選情告急，今天出動車隊掃街遊行，呼籲民眾要集中選票，搶救陳雅惠。圖／陳雅惠提供

議員 陳雅惠

延伸閱讀

縣長選舉決戰 謝福弘陣營喊只有國民黨能夠打敗民進黨

籲選票教訓民進黨 藍：如綠贏 網軍、洗學歷「變對的」

選戰最後48小時激戰 蔣萬安、陳時中車隊掃街相互踩線

影／綠能你不能？朱立倫批民進黨應改名民主奧步黨

相關新聞

11人搶5席選情告急 民進黨陳雅惠車隊掃街喊「搶救」

選舉倒數剩下2天，民進黨東南區市議員候選人陳雅惠因選情告急，今天出動車隊掃街遊行，呼籲民眾要集中選票，搶救陳雅惠。遊行過...

台中150公頃稻田轉作大豆 320公噸豐收新鮮上市

台中市農業局配合中央政策活化農地，輔導台中市農會推動非基因改造大豆契作計畫，今年總面積擴大至150公頃，約可收成320至...

縣長候選人重視環境保護評比 彰化環盟公布結果

彰化環保聯盟已經連續八年舉辦重視環境保護候選人推薦，針對下屆公職人員選舉日前也寄出「重視環境保護承諾書」，今天公布縣長部...

南投8年颱風過門不入 縣長林明溱獻匾感謝媽祖庇佑

南投縣名間鄉新街村朝聖宮已有318年歷史，南投縣長林明溱感謝8年縣長任內，南投風調雨順，大幅減少縣民財產損失，也讓縣庫省...

鹿港天后宮財運亨通斗限量200盞 男子排18小時搶頭香

彰化縣鹿港天后宮今開放2023年點燈，由於每年每盞8800元「財運亨通斗」限量200盞，許多民眾昨天就來排隊，今天上午8...

台中市客委會推客家微文學 旅居南非彭碧珠奪首獎

台中市客委會舉辦「2022年台中客家三行詩暨客家春聯創作大賽」，共138件作品參賽，選出16件首獎、優選、佳作得獎作品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。