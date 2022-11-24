11人搶5席選情告急 民進黨陳雅惠車隊掃街喊「搶救」
選舉倒數剩下2天，民進黨東南區市議員候選人陳雅惠因選情告急，今天出動車隊掃街遊行，呼籲民眾要集中選票，搶救陳雅惠。遊行過程中，有數十位民眾沿街手舉巨大的「搶救」標語表達力挺之意，相當引人注目。
此次東南區市議員選舉，11人角逐5席，競爭激烈。其中國民黨提出3席，民進黨3席，時代力量1席，民眾黨1席，歐巴桑聯盟1席，無黨2席。
陳雅惠表示，東南區的選民結構是藍大於綠，以本屆市議員選舉為例，國民黨2位當選者所獲得的票數，超過民進黨3席議員所獲得的總票數。其次，上屆藍營及偏藍的候選人，超過綠營的候選人，因此藍營票數有分散。但此次綠營及偏綠的候選人，反而超過藍營候選人，造成綠營票恐有被瓜分的情況。
此外，東南區市議員選舉有一席是婦女保障名額，但此次選舉有4位女性候選人，競爭激烈。陳雅惠表示，這次的選舉讓她感到非常艱困，也非常的危急，希望選民能夠集中選票，全力支持民進黨提名唯一的女性候選人，讓陳雅惠能夠為婦女發聲。
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