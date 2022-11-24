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縣長候選人重視環境保護評比 彰化環盟公布結果

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化環盟今公布縣長候選人重視環境保護的評比結果，彰化縣長候選人黃秀芳因簽「重視環境保護承諾書」，評比分數最高。記者林敬家／攝影
彰化環盟今公布縣長候選人重視環境保護的評比結果，彰化縣長候選人黃秀芳因簽「重視環境保護承諾書」，評比分數最高。記者林敬家／攝影

彰化環保聯盟已經連續八年舉辦重視環境保護候選人推薦，針對下屆公職人員選舉日前也寄出「重視環境保護承諾書」，今天公布縣長部分，僅有彰化縣長候選人黃秀芳簽署承諾書加上環保政見，評比結果最為推薦，爭取連任的彰化縣長王惠美也有豐富多元的環保政見受肯定，但兩人對產業開發政策都令環團擔憂。

彰化縣環境保護聯盟理事長張淑芬表示，彰化有擁有廣大海域和陸域平原地形與低海拔的八卦山脈，特殊的地理環境，今年2022年環境保護承諾書內容涵蓋整個南彰化與北彰化產業特性，及海岸國際濕地及八卦山山坡地保育區。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，評分方式依照選舉公報的政見中與環保相關可得基本分1分，內容豐富面向多元得2分；有簽署「重視環境保護承諾書」得3分，總分5分。

吳慧君說，王惠美的環保政見豐富且多元，包括八卦山、海岸及河川的生態環境，農業則有綠經濟循環農業、農業廢棄資材資源化等，還有電動公車節能減碳、空污全區AI智慧監控，但因未簽署承諾書，僅獲得環保政見2分；黃秀芳的政見有智慧農業研發及技轉、協助農產外銷、零碳交通、綠色循環經濟以及水資源智慧管理，缺少生態環境及污染防治政策，但有簽署承諾書獲得環保政見1分以及簽署承諾書3分，總計4分。

縣長候選人蕭仁正沒有任何環保政見，且查無聯絡資訊，無法遞送承諾書，因此未獲得任何分。

吳慧君也指出，王惠美任內推動環境不友善且不適當的開發案，包含鹿港打鐵厝產業園區、二林精密機械園區及花壇惠來產業園區，與她提出八卦山環境優化政見矛盾。黃秀芳政見提出爭取高鐵彰化站特區轉型田中科學園區，招商半導體晶片廠與科技大廠至彰化設廠，恐怕將嚴重衝擊沿海養殖生態，將會持續監督。

針對評比結果縣府表示，關於彰化環保聯盟提到的南彰化未來的產業發展、國際濕地的劃設等議題，涉及到區域發展的公平性，以及農漁民生計，需要廣泛討論，尊重相關局處的專業以及地方居民意見綜合判斷，不宜用「一刀切」預設立場處理。

彰化環盟今公布縣長、議員、市長等候選人重視環境保護的評比結果。圖 ／彰化環盟提供
彰化環盟今公布縣長、議員、市長等候選人重視環境保護的評比結果。圖 ／彰化環盟提供
彰化環盟今公布縣長候選人重視環境保護的評比結果。記者林敬家／攝影
彰化環盟今公布縣長候選人重視環境保護的評比結果。記者林敬家／攝影

王惠美 黃秀芳

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