南投8年颱風過門不入 縣長林明溱獻匾感謝媽祖庇佑
南投縣名間鄉新街村朝聖宮已有318年歷史，南投縣長林明溱感謝8年縣長任內，南投風調雨順，大幅減少縣民財產損失，也讓縣庫省下10多億元災害準備金，用於更多建設。林明溱今天到朝聖宮祭祀，並獻贈「廣揚神庥」匾額，代表縣民表達對媽祖的感謝。
林明溱說，名間鄉朝聖宮天上聖母和受天宮玄天上帝都是信仰中心，他從政卅多年都感謝媽祖和帝爺公庇佑，讓政見主張與政策落實執行。縣府打造名間苗圃親子生態園區，受到親子熱烈歡迎，而受天宮旁「松嶺之星」50公尺觀景高塔將在明年底完成，可望為名間帶進觀光人潮及商機。
朝聖宮媽祖婆疼惜庇護南投縣民，他任內8年期間，颱風幾乎過門不入，而且天災減少非常多，每年縣庫編列的3億元災害準備金，省下10多億元。加上他任縣長打拚開發五大園區開源並落實節流，也獲得媽祖婆的肯定與保佑，讓縣庫負債從103年的167億元，足足減少75億元，到目前只剩下約92億元，讓南投縣成為全國6個負債百億元以下縣市之一。
今天他由民政處長吳燕玲，朝聖宮主委沈順水及管理委員會各執事人員都出席，新街村長謝明潭、縣府前祕書林儒暘陪祭，再次感謝媽祖對南投縣的庇佑。
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