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鹿港天后宮財運亨通斗限量200盞 男子排18小時搶頭香
彰化縣鹿港天后宮今開放2023年點燈，由於每年每盞8800元「財運亨通斗」限量200盞，許多民眾昨天就來排隊，今天上午8點廟門一開迅速登記完畢，其中搶得頭香的是一名神秘的男子，從昨天下午2點開始排隊，今天開始點燈時，他已排長達18小時，但相當低調。
鹿港天后宮最熱門的點燈就是屬於象徵發財、賺大錢的財運亨通斗燈，許多做生意的公司行號與個人都希望點燈祈求來年順利，僅管今早陰雨綿綿，仍有許多人排隊。
排得第2名是台北市從事設備業的許姓男子，已連續點燈5年，原本想搶得頭香，安排2天假來點財運亨通斗，沒想到跟姊姊交接輪流排隊沒交接好，只排到第2名，今年特別準備防寒睡袋、帳篷、椅子、睡墊，他表示每年點財運亨通斗都覺得有賺錢，很平順。
另有高雄趙姓夫妻檔第二年點財運亨通斗，昨天晚上6點來放椅子已經是第三名，妻子點個人、先生點公司，兩人感覺都有賺錢，所以特別再來點。
鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，每年財運亨通斗兩百盞，幾乎都是秒殺的，一開廟門就已經排滿，很多人都是有感 覺得有賺錢，才會每年都來排隊，而且越排越早，另外今年點燈犯太歲的生肖，有兔雞鼠馬，正沖是雞跟兔，偏沖是 鼠跟馬，這四個生肖都要安太歲，讓來年順順利利。
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