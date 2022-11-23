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員林灌溉溝血流成河 議員喊:可怕啊恐汙染到農作物

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市東北里山腳路旁灌溉水溝今天上午竟被民眾發現整個排水溝「血流成河」，相當驚悚，經查是上游印刷旗幟工廠打翻染料流入排水孔造成汙染。圖／曹嘉豪提供
員林市東北里山腳路旁灌溉水溝今天上午竟被民眾發現整個排水溝「血流成河」，相當驚悚，經查是上游印刷旗幟工廠打翻染料流入排水孔造成汙染。圖／曹嘉豪提供

彰化縣員林市東北里山腳路旁灌溉水溝今天上午竟被民眾發現整個排水溝「血流成河」，相當驚悚，縣議員曹嘉豪接獲陳情，立即通報環保局查緝後發現，原來是上游印刷旗幟工廠打翻染料流入排水孔所，再順流到下游，已依違反水汙染防治法告發處分並限期改善。

曹嘉豪說，今天上午他接獲民眾與曹震西里長通報，不明液體染紅整個山腳路灌溉渠道，他前往查看，實在很驚悚，整個排水溝都成鮮紅色，猜想有可能是因清晨有些小雨，不肖業者試圖偷排汙水，立即通報環保局。

曹嘉豪說，灌溉排水被染紅，擔心為有毒染劑，也可能危及農作物，尤其以往每當稽察人員一到，總是找不到排放源頭，懷疑可能是埋暗管排放，要求環保局一定要徹底清查。

所幸環保局下午就傳出捷報，查出汙染源，環保局表示，浮圳路到山腳路一帶的排水溝汙染經查是山腳路從事旗幟、燈籠染色作業的工藝社在打樣結束後不慎將染料倒入陽台排水孔，再由家戶排水至門前道路側溝導入大排水溝，造成汙染，環保局已開出告發單要求改善，依法可裁處3萬至300萬元罰鍰。

員林市東北里山腳路旁灌溉水溝今天上午竟被民眾發現整個排水溝「血流成河」，相當驚悚，經查是上游印刷旗幟工廠打翻染料流入排水孔造成汙染。圖／曹嘉豪提供
員林市東北里山腳路旁灌溉水溝今天上午竟被民眾發現整個排水溝「血流成河」，相當驚悚，經查是上游印刷旗幟工廠打翻染料流入排水孔造成汙染。圖／曹嘉豪提供

排水溝

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