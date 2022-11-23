員林灌溉溝血流成河 議員喊:可怕啊恐汙染到農作物

彰化縣員林市東北里山腳路旁灌溉水溝今天上午竟被民眾發現整個排水溝「血流成河」，相當驚悚，縣議員曹嘉豪接獲陳情，立即通報環保局查緝後發現，原來是上游印刷旗幟工廠打翻染料流入排水孔所，再順流到下游，已依違反水汙染防治法告發處分並限期改善。

曹嘉豪說，今天上午他接獲民眾與曹震西里長通報，不明液體染紅整個山腳路灌溉渠道，他前往查看，實在很驚悚，整個排水溝都成鮮紅色，猜想有可能是因清晨有些小雨，不肖業者試圖偷排汙水，立即通報環保局。

曹嘉豪說，灌溉排水被染紅，擔心為有毒染劑，也可能危及農作物，尤其以往每當稽察人員一到，總是找不到排放源頭，懷疑可能是埋暗管排放，要求環保局一定要徹底清查。