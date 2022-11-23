台中國際花毯節12月3日登場 中市府啟動「花卉妝點計畫」暖身
台中國際花毯節將於12月3日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛登場，台中市府啟動「花卉妝點計畫」，各機關以花卉元素妝點新社，為花毯節活動暖身。中市府觀旅局表示，此屆花毯節透過可愛療癒的精靈，引領遊客找到屬於自己的幸福，也象徵來到新社「幸福小鎮」，融入花園、遠離煩憂，歡迎大家來山城賞花漫遊。
觀旅局表示，隨著花毯節即將到來，市府在星願紫風車、中興嶺停車場、九渠溝滯洪池、新社區公所、新社清潔隊周邊、復盛公園的街角綠地、農田等各處以撒播、端盤、種植等方式營造景觀，陸續妝點新社，打造成為台灣的普羅旺斯，讓遊客走訪即可感受花卉節慶氛圍。
此外，還有賞楓、玉桂樹、野薑花、角莖野牡丹、槭樹等，唯美的景色絕對讓人流連忘返，傍晚更可俯瞰整片霓紅燈海的台中盆地，抬頭又可仰望滿天星斗，讓人遠離塵囂、心靈放鬆。
觀旅局指出，遊客拍照打卡完，午餐可選臨近店家體驗新社菇類主題美食，包含養生菇類火鍋、香菇香腸、香菇肉燥飯、炸菇梗等；也可前往馬力埔休閒農業區及抽藤坑休閒農業區體驗特色農遊；或至新社圖書館的「花現新社主題書展」，結合了休閒農業及當地的小農特產。
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