台中國際花毯節12月3日登場 花卉妝點新社山城

台中國際花毯節12月3日將在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛登場。台中市政府啟動「花卉妝點計畫」，為花毯節活動暖身，歡迎民眾到山城賞花漫遊。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，國際花毯節即將登場，市府在星願紫風車、中興嶺停車場、九渠溝滯洪池、新社區公所、新社清潔隊周邊、復盛公園的街角綠地、農田等各處以撒播、端盤、種植等方式營造景觀，妝點新社。

此外，還有賞楓、玉桂樹、野薑花、角莖野牡丹、槭樹等，唯美的景色，讓人流連忘返，傍晚更可俯瞰整片霓紅燈海的台中盆地，抬頭又可仰望滿天星斗，讓人遠離塵囂、心靈放鬆。

觀旅局指出，遊客拍照打卡完，午餐可選臨近店家體驗新社菇類主題美食，包含養生菇類火鍋、香菇香腸、香菇肉燥飯、炸菇梗等；也可前往馬力埔休閒農業區及抽藤坑休閒農業區體驗特色農遊，來趟山城賞花小旅行。