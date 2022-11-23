綠營爆強迫鄰長動員參加盧秀燕造勢 中市府：個人號召

國民黨台中市長候選人盧秀燕選前之夜將在北屯區舉辦，民進黨台中市長候選人蔡其昌競總執行總幹事陳世凱今在臉書PO上盧陣營請鄰長動員參加的表格，他批評，這種半施壓、半強迫的方式動員，已讓台中基層全炸鍋。蔡其昌砲轟，選舉選到必須使出這種手段，這就是盧市長所講的要給下一代好的選風？

中市府表示，秉持行政中立，沒有透過民政系統要求或強迫鄰里長動員參加選前造勢活動，里長號召支持者前往參加造勢活動，純屬里長個人號召行為，請勿散布市府施壓的錯誤訊息，以免觸法。

盧秀燕競選總部表示，選舉進入倒數時刻，盧秀燕市長把握時間積極爭取市民朋友的支持，號召市民朋友1126站出來，支持盧秀燕，一起攜手守護台中。總部也呼籲各方無論選情多麼緊張，都要正向選舉，為孩子做榜樣。

陳世凱今在臉書PO文，指盧秀燕舉辦造勢晚會應該像蔡其昌一樣，大家歡歡喜喜的出席參加活動，而不是讓基層里長們用「我知道這讓大家造成非常大的壓力」，以這種半施壓、半強迫的方式動員。

陳世凱說，如盧秀燕魅力那麼大，應該可以不用任何遊覽車就能擠爆會場了，4年透過媒體造神，現在露出馬腳，騙騙外縣市可以，「台中市民埋單嗎」？

蔡其昌今天下午在民進黨副秘書長林飛帆及立委黃國書陪同下車隊掃街，向中、西區民眾沿途懇託。蔡其昌批評，這就叫做行政動員，選舉選到必須使出這種手段，這就是盧市長所講的要給下一代好的選風嗎？盧秀燕做這些破壞選風的事情，又去要求別人要端正選風，這就是我們的盧市長。

蔡其昌說，他的選舉活動一路以來被關切、打壓，後援會成立的成員被行政機關關切、甚至活動都要被政治偵防、運用外包商跟監回報，這都是台中市選風敗壞最好事證，「台中市選風從來沒有敗壞至此過，盧市長爆出這次動員事件，一方面也透露出台中市民心思變」。