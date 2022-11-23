馬力埔、抽藤坑休閒農業區 今起花卉裝置藝術替花毯節暖身

去年因疫情停辦的國際花毯節，預計在下月3日開展，替國際花毯節暖身，農業局今在馬力埔休閒農業區彩繪小徑與抽藤坑休閒農業區遊客服務中心，以在地特色花卉、農特產品進行視覺裝置藝術行銷，早鳥民眾可提早欣賞山城花卉藝術。

農業局表示，國際花毯節是國內外知名的台中冬季花卉慶典，今年特別在花毯節開展12月3日前，規劃2處花卉藝術造景。

第1處位於抽藤坑休閒農業區假日市集旁，以綠色盆栽搭配新社生產的文心蘭、蝴蝶蘭及聖誕紅等花卉，佈置3米高幸福鐘造型的裝置藝術。

第2處位在馬力埔休閒農業區的彩繪小徑旁，以在地農特產香菇、葡萄等禮盒加上花卉、竹子妝點，佈置一座3米高的蛋糕狀裝置，創造富有在地特色的拍照打卡新景點。

新社區農會說明，新社區的氣候地形得天獨厚，在地生產的花卉與各式農產品聞名遐邇，位於新社地區的馬力埔與抽藤坑休閒農業區擁有優美景致與富有人文歷史的農遊景點。

新社區農會推出期間限定的農遊行程，帶領遊客深入踏訪農村、體驗樸實風光，盼藉此為休閒農業加值、點亮山城，活絡農村經濟。