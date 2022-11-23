全國兒童聯想畫賽30周年 萌童穿梭時光任意門賞畫

「全國兒童聯想創作畫比賽」30歲了！台中市葫蘆墩文化中心在戶外廣場全新設置「穿梭30：時光任意門」，以10年為主題，展示歷屆得獎作品。昨有師生帶隊參訪，幼兒園學童穿梭在得獎畫作中，讓戶外藝術增添許多童顏笑容。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，透過創意與遊戲式體驗發想設計的「穿梭30：時光任意門」，將歷年來2千多件作品中爬梳整理，精選出近200件作品，特別規劃任意門的形式，彷彿一道繽紛的時光隧道，邀請民眾走進聯想畫30年。

展區特別以10年為區間，呈現出聖誕節日、音樂展演、藝術饗宴、幸福生活時光及社會時事觀察表達等特色主題，同時穿插猜圖互動遊戲，讓民眾透過觀察每件作品找出對應的比賽圖形，在欣賞之餘更能驚艷於孩童無限創意的想像力。

昨天，一安堂幼兒園教師帶幼童到戶外欣賞作品，幼童們行走穿梭在畫作間的任意門，時而仔細聆聽老師解說作品、也會舉手童趣發問，逗得大家哈哈大笑，讓戶外看展少了「要安靜」的壓力，多了許多兒童歡笑聲，另30周年展別具意義。

郭恬氳說，除了任意門外，還有「回憶30：生日蛋糕」展示聯想畫30年大事紀；大型創作「描繪30：合體創作」則是呈現聯想畫經典場面，巧妙融合歷年比賽圖形於其中，象徵總結過往，並透過創意展開全新篇章。

除了「描繪30：合體創作」展至11月30日，其他藝術裝置展期至12月4日複賽當日，歡迎大家一起走進時光隧道、挖掘記憶、找尋曾經對於創作的快樂。